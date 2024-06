В Политехе обсудили принципы образования в отрасли машиностроения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

20 июня 2024 года в Политехе состоялась 13-я Международная научная конференция «Современное машиностроение: Наука и образование 2024», посвященная 125-летию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Организатор конференции — коллектив кафедры теории машин и механизмов Института машиностроения, материалов и транспорта.

Открыли конференцию заместитель директора ИММиТ по научной работе Денис Козликин и сопредседатель оргкомитета, заведующий кафедрой ТММ Александр Евграфов. Также с приветственным словом по видеоконференцсвязи выступил почетный член и паст-президент международной федерации по теории механизмов и машин, почетный доктор Римского университета Марко Чеккарелли: Для меня большая честь выступить с приветственной речью перед всеми участниками конференции, проводимой в рамках празднования 125-летия Политеха. Я благодарен профессору Евграфову и профессору Егоровой за приглашение обратиться к вам с несколькими словами приветствия. Я хочу поздравить их с организацией этой конференции, посвященной важной теме, связанной с образованием в области науки механики машин. Современное машиностроение: наука и образование — это уже хорошо зарекомендовавшая себя серия конференций, которые регулярно проводят в Санкт-Петербурге. И я желаю всем вам успешного опыта и обмена мнениями .

На конференции поднимались актуальные вопросы технологии преподавания, механики машин, зубчатых передач и трансмиссии, деталей машин, мехатроники и робототехники, транспортных и технологических систем, технологии машиностроения, станкостроения, технологии конструкционных материалов и материаловедения. Впервые была введена секция «Проектная деятельность и инновации в промышленности».

По итогам конференции принято 58 докладов. Среди докладчиков на пленарном заседании выступали гости из Москвы, Волгограда и Казани.

Материалы конференции опубликованы в книге «Современное машиностроение: Наука и образование 2024: материалы 13-й Международной научной конференции. 20 июня 2024 г. / под. ред. А. Н. Евграфова и А. А. Поповича. — СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. — 780 с.».

Изданию присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2223-0807. Сборник также включён в Российский индекс научного цитирования.

