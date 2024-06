В ВАО 95 тысяч горожан получат новые квартиры по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

На востоке столицы по программе реновации строят 42 жилых дома площадью около 830 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Восточный административный округ Москвы является лидером по строительству жилья по программе реновации. С начала ее реализации здесь возвели 44 новостройки площадью почти 740 тысяч квадратных метров. В настоящий момент строится еще 42 дома площадью около 830 тысяч квадратных метров и проектируется свыше одного миллиона квадратных метров в 53 комплексах. Суммарный объем этого жилья позволяет предоставить новые квартиры ориентировочно 95 тысячам горожан», — рассказал Владимир Ефимов.

В новых квартирах предусмотрена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая стандартам программы реновации. Первые этажи домов будут нежилыми. В жилой части зданий разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения, повесят почтовые ящики. На первых этажах нежилой части открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, всего по программе реновации новые квартиры в ВАО получат жители 1062 домов — это около 210 тысяч горожан.

«В настоящий момент на востоке столицы к переселению в 38 домов приступили 21,6 тысячи жителей из 150 домов, из них 19,8 тысячи уже справили новоселье в новых квартирах», — пояснил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

