В Бабушкинском районе построят детский сад по городской программе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Бабушкинском районе появится детский сад на 225 мест по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2022 году город заключил с инвестором Соглашение о возведении на северо-востоке столицы школы и детского сада по программе стимулирования создания мест приложения труда. На текущий момент строительно-монтажные работы завершены на 15 процентов. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Там будет создано более 50 рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

Строительство детского сада идет согласно утвержденному графику. Сейчас специалисты завершают монолитные работы по возведению железобетонного каркаса здания. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение передадут городу. Оно станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, расположенного в шаговой доступности от станции метро «Свиблово».

С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами. Они предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Объем привлеченных инвестиций составит 1,5 триллиона рублей. В результате будет создано более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку для участия в программе стимулирования создания мест приложения труда застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

В Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда — Собянин

