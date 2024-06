В «Активном гражданине» будет выбран лучший строительный проект года — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства». Выразить свое мнение можно сегодня и завтра. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Ежегодный конкурс проходит уже в 25-й раз. За все время в нем приняло участие 3,6 тысячи проектов, из которых 300 были признаны победителями», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок — 137 объектов: жилищные, транспортные, спортивные и коммерческие. Впервые одной из самых многочисленных стала номинация «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования». Здесь представлено 19 проектов, реализованных в 2023 году.

Многие объекты москвичи уже успели посетить или увидеть во время прогулок по городу.

Авторов лучших работ наградят в преддверии Дня строителя.

