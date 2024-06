Выдано разрешение на строительство еще одного дома по программе реновации в районе Южное Медведково

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Выдано разрешение на строительство многоквартирного дома по программе реновации в районе Южное Медведково. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Здание возведут по адресу: улица Полярная, земельный участок № 4.

«Двухсекционную новостройку общей площадью более 17 тысяч квадратных метров возведут на месте расселенной пятиэтажки. На подземном уровне расположится паркинг на 81 машино-место, а первые этажи займут коммерческие помещения и просторные входные группы с колясочными и местами для консьержей», — рассказал Антон Слободчиков.

В доме будет 168 квартир: по 72 однокомнатные и двухкомнатные, а также 24 трехкомнатные. Как пояснил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новоселы въезжают в современные квартиры с готовой внутренней отделкой, предусмотренной едиными стандартами программы реновации. В жилых помещениях разместят необходимое оборудование, в том числе осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехнику.

В каждой секции установят лифты грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов. В здании и на прилегающей территории будет создана безбарьерная среда.

При внешней отделке дома используют систему вентилируемого фасада. Его облицуют искусственным декоративным камнем и фиброцементными панелями. Кроме того, установят корзины для кондиционеров, а входные группы оформят витражным остеклением.

Рядом с новостройкой оборудуют игровую и спортивную площадки, а также места для отдыха. Во дворе смонтируют освещение, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Возле дома появятся проезды, тротуары и наземная автостоянка.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание жилым объектам, которые строят по программе реновации.

«Возведение многоквартирного дома на Полярной улице будет находиться под надзором наших инспекторов на каждом его этапе. График проверок составят после того, как застройщик подаст извещение о начале строительно-монтажных работ», — отметил Антон Слободчиков.

К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований материалов и конструкций на соответствие требованиям проектной документации.

На данный момент в Южном Медведкове уже передано под заселение восемь новостроек, расположенных в проезде Дежнева и на улицах Молодцова и Полярной. В них предоставлено жилье семьям из 10 старых домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

