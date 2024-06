Более 750 квартир для маломобильных граждан предусмотрено в построенных по программе реновации домах

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 311 современных многоквартирных домов, в которых 752 квартиры обустроены для маломобильных жильцов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Для маломобильных жильцов проектируют квартиры на нижних этажах новостроек. Планировка имеет свои особенности: широкие дверные проемы, совмещенный и расширенный санузел с установленными поручнями, большие холлы, розетки и электрощиток ниже стандартного уровня, входные двери с дополнительной ручкой и двумя глазками на разной высоте, поручни в помещениях. Также в подобных квартирах нет порогов», — рассказал Сергей Левкин.

Квартиры для маломобильных жильцов проектируют по каждому конкретному адресу с учетом существующей потребности. Жилплощадь полностью адаптируют для нужд граждан.

«Специально оборудованное жилье выделяют людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с учетом их индивидуальных программ реабилитации и абилитации. С начала реализации программы реновации такие квартиры в 254 новостройках получили уже 374 семьи, из них 54 семьи — с начала 2024 года», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для комфортного передвижения маломобильных жителей маршруты на придомовой территории прокладывают определенным образом. Например, делают уклоны пешеходных дорожек и тротуаров на дворовой территории. Кроме того, по словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах новостроек делают на одном уровне с поверхностью земли. Так родители с колясками и маломобильные горожане без посторонней помощи могут попасть в подъезд. В домах устанавливают современное лифтовое оборудование.

Актуальные сведения о потребности в квартирах, оборудованных для маломобильных жильцов, поступают из Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

