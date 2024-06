Андрей Зима – лучший выпускник 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Андрей Зима получает награду из рук вице-губернатора Натальи Чечиной. Справа – Алексей Демидов и Ирина Луговская

В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 24 июня состоялось чествование лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2024 г. Поздравить молодых специалистов приехали вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. В честь самых активных, успешных и талантливых прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Благодарственное письмо от губернатора Санкт-Петербурга и бронзовую статуэтку сфинкса от Совета ректоров получил и лучший выпускник года в СПбГАСУ. Им стал Андрей Зима, окончивший магистратуру архитектурного факультета по направлению «Градостроительство».

Андрей Зима – получатель гранта Президента Российской Федерации, стипендиат Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга; дипломант международных и всероссийских смотров-конкурсов выпускных квалификационных работ и курсовых проектов, конкурса научно-исследовательских работ СПбГАСУ; участник студенческого научного общества СПбГАСУ, международных и всероссийских архитектурно-градостроительных конференций; автор научных публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК России и индексируемых в РИНЦ. Несколько раз выдвигался на конкурс «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве».

Выпускника поздравили проректор СПбГАСУ по молодёжной политике Ирина Луговская, декан архитектурного факультета Екатерина Возняк, начальник управления молодёжной политики Ирина Нурыева.

Мы попросили Андрея рассказать, что повлияло на его выбор профессии.

– В детстве я хорошо рисовал, и мама отвела меня в художественную школу, где я отучился девять лет. Это способствовало выбору творческого направления обучения. В школе я любил естественно-научные и технические предметы – химию, математику, физику. Поэтому выбор пал на архитектуру, объединяющую творческое и техническое начало. Определившись со специальностью, в 11 классе я пошёл на подготовительные курсы. Я рассматривал разные направления подготовки для поступления, для меня было важно попасть на бюджет. Очень рад, что мне это удалось: я поступил в СПбГАСУ по направлению «Градостроительство». Обучаясь на бакалавриате, я получил много знаний в области проектирования как больших территорий, так и отдельных архитектурных объектов. С направлением подготовки в магистратуре определился сразу и продолжил обучение на своей родной кафедре градостроительства.

– Что дал вам вуз?

– Вуз дал мне многое: друзей и знакомых, знания, возможность проявить себя. Учёба была достаточно сложной и запомнилась большим количеством консультаций по проектам с исправлениями, доделками, улучшениями, обсуждениями, общением с преподавателями и ребятами, с радостью и небольшими грустинками. Это вспоминается с ностальгией.

– Поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами.

– После получения диплома планирую хорошо отдохнуть, набраться сил и пойти на работу, хочется практики, подустал учиться. А потом посмотрю, буду ли продолжать обучение в аспирантуре или нет. Также мне интересно преподавание: может быть, приду на кафедру в качестве преподавателя. Главное сейчас – хорошо отдохнуть!

Андрей выражает глубокую благодарность вузу, кафедре, преподавателям и однокурсникам за помощь и поддержку.

Церемония награждения лучших выпускников вузов Северной столицы проводится с 2003 г. Её организуют Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга и Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

