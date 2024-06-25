Акселератор ГУУ подвел итоги

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
22 июня в Точке Кипения ГУУ состоялся Демодень Акселератора «Энергия города. Среда», который проводился в Государственном университете управления с апреля 2024 года при финансовой поддержке АНО «Платформа НТИ».
В рамках Демодня команды студентов второго курса бакалавриата разных образовательных программ представили свои проекты перед руководителями организаций-партнеров акселератора.
Экспертами Демодня выступили:
- генеральный директор ООО «Платформа Эвеон», выпускник Акселератора «Сбер-500», бизнес-трекер, директор Бизнес-студии «Скорость отрыва» Владимир Полковников
- заместитель генерального директора ООО «ТЕН Групп» Игорь Волков
- генеральный директор ООО «КЕЙТ МЕДИА» Данила Тымчик
- специалист по международной логистике ООО «Адвамедикс» Лидия Сухова
- директор Бизнес-инкубатора ГУУ Дмитрий Рогов
- заведующий кафедрой управления проектом ГУУ Ирина Брикошина
- руководитель акселерационной программы «Энергия города. Среда», заместитель заведующего кафедрой управления проектом ГУУ Екатерина Халимон.
По итогам мероприятия 10 из 15 команд получили возможность принять участие в программе пост-акселерации от бизнес-студии «Скорость Отрыва», которая пройдет на базе Точки Кипения ГУУ с июля по октябрь этого года, а отдельные команды смогут заняться разработкой и производством прототипов в технопарке «ТехноСпарк».
Кроме того, все команды были приглашены в Бизнес-инкубатор ГУУ и в продвинутый трек Акселератора «Технологии здоровой жизни 2.0», который пройдет в университете с сентября по декабрь 2024 года.
Представляем ТОП-15 лучших проектов Акселератора «Энергия города. Среда» и их авторов:
- Проект «Автомат с канцелярскими принадлежностями с возможностью печати через мобильное приложение». Команда: Анастасия Пацуева, Кристина Кузнецова (трекер Светлана Сычёва)
- Проект «Паспорт кожи». Команда: София Воробьева, Ольга Шмакова, Екатерина Рыжкова (трекер Светлана Сычёва)
- Проект «Интерактивное меню в ресторанном бизнесе». Команда: Софья Телюкова, Елизавета Пашук, Надежда Щербинина, Лев Шиховцев (трекер Павел Зозуля)
- Проект «Городской очиститель воздуха «Дыхание — 1»». Команда: Степан Яковлев, Екатерина Калугина, Екатерина Вегеря, Анастасия Петрова (трекер Дарья Елькина)
- Проект «Детское сидение для безопасных поездок на арендованных электрических самокатах». Команда: Анна Макарова, Диана Галайба (трекер Татьяна Чернова)
- Проект «Автоматические Окна «Чистый Взгляд»». Команда: Ирина Худякова, Мария Строй (трекер Светлана Сычёва)
- Проект «SmartDrive». Команда: Ева Возженикова, Виктория Анисимова (трекер Татьяна Чернова)
- Проект «Платформа RUSSKII для обучения русского языка иностранцам». Команда: Диана Боронина, Даниил Громов, Анжелика Ямщикова (трекер Татьяна Чернова)
- Проект «Онлайн-тестирование для анализа знаний». Команда: Елизавета Бутузова, Арина Каримова, Дарья Бруева (трекер Светлана Сычёва)
- Проект «Технология по управлению системами отслеживания грузов Shipix». Команда: Владислав Наавгуст, Георгий Ермошин, Сергей Кошелев (трекер Татьяна Чернова)
- Проект «Технология цифрового двойника в логистике». Команда: Вероника Савина, Татьяна Мананик, Елизавета Замаш (трекер Татьяна Чернова)
- Проект ««Хэлпер» — приложение с встроенным чатом для психологической поддержки детям и подросткам». Команда: Анастасия Маничева, Ульяна Агеева, Мария Лукоянова, Александр Алексеев (трекер Виктор Махалин)
- Проект ««Лабиринт П» — лаборатория идей, решений и новых технологий в психотерапии». Команда: Арсений Крылов, Артём Занкин, Леонид Волков, Ангелина Лукина (трекер Виктор Махалин)
- Проект ««Boxter» — маркетплейс групповых покупок». Команда: Артемий Романов, Павел Терешкин, Михаил Грибанов (трекер Светлана Сычёва)
- Проект «3D пространство отелей». Команда: Ева Шмидт (трекер Павел Зозуля)
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 25.06.2024
с апреля 2024 года при финансовой поддержке АНО «Платформа НТИ»….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/IMG_5404-scaled.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8/”>
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