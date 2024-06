Акселератор ГУУ подвел итоги

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 июня в Точке Кипения ГУУ состоялся Демодень Акселератора «Энергия города. Среда», который проводился в Государственном университете управления с апреля 2024 года при финансовой поддержке АНО «Платформа НТИ».

В рамках Демодня команды студентов второго курса бакалавриата разных образовательных программ представили свои проекты перед руководителями организаций-партнеров акселератора.

Экспертами Демодня выступили:

генеральный директор ООО «Платформа Эвеон», выпускник Акселератора «Сбер-500», бизнес-трекер, директор Бизнес-студии «Скорость отрыва» Владимир Полковников

заместитель генерального директора ООО «ТЕН Групп» Игорь Волков

генеральный директор ООО «КЕЙТ МЕДИА» Данила Тымчик

специалист по международной логистике ООО «Адвамедикс» Лидия Сухова

директор Бизнес-инкубатора ГУУ Дмитрий Рогов

заведующий кафедрой управления проектом ГУУ Ирина Брикошина

руководитель акселерационной программы «Энергия города. Среда», заместитель заведующего кафедрой управления проектом ГУУ Екатерина Халимон.

По итогам мероприятия 10 из 15 команд получили возможность принять участие в программе пост-акселерации от бизнес-студии «Скорость Отрыва», которая пройдет на базе Точки Кипения ГУУ с июля по октябрь этого года, а отдельные команды смогут заняться разработкой и производством прототипов в технопарке «ТехноСпарк».

Кроме того, все команды были приглашены в Бизнес-инкубатор ГУУ и в продвинутый трек Акселератора «Технологии здоровой жизни 2.0», который пройдет в университете с сентября по декабрь 2024 года.

Представляем ТОП-15 лучших проектов Акселератора «Энергия города. Среда» и их авторов:

Проект «Автомат с канцелярскими принадлежностями с возможностью печати через мобильное приложение». Команда: Анастасия Пацуева, Кристина Кузнецова (трекер Светлана Сычёва)

Проект «Паспорт кожи». Команда: София Воробьева, Ольга Шмакова, Екатерина Рыжкова (трекер Светлана Сычёва)

Проект «Интерактивное меню в ресторанном бизнесе». Команда: Софья Телюкова, Елизавета Пашук, Надежда Щербинина, Лев Шиховцев (трекер Павел Зозуля)

Проект «Городской очиститель воздуха «Дыхание — 1»». Команда: Степан Яковлев, Екатерина Калугина, Екатерина Вегеря, Анастасия Петрова (трекер Дарья Елькина)

Проект «Детское сидение для безопасных поездок на арендованных электрических самокатах». Команда: Анна Макарова, Диана Галайба (трекер Татьяна Чернова)

Проект «Автоматические Окна «Чистый Взгляд»». Команда: Ирина Худякова, Мария Строй (трекер Светлана Сычёва)

Проект «SmartDrive». Команда: Ева Возженикова, Виктория Анисимова (трекер Татьяна Чернова)

Проект «Платформа RUSSKII для обучения русского языка иностранцам». Команда: Диана Боронина, Даниил Громов, Анжелика Ямщикова (трекер Татьяна Чернова)

Проект «Онлайн-тестирование для анализа знаний». Команда: Елизавета Бутузова, Арина Каримова, Дарья Бруева (трекер Светлана Сычёва)

Проект «Технология по управлению системами отслеживания грузов Shipix». Команда: Владислав Наавгуст, Георгий Ермошин, Сергей Кошелев (трекер Татьяна Чернова)

Проект «Технология цифрового двойника в логистике». Команда: Вероника Савина, Татьяна Мананик, Елизавета Замаш (трекер Татьяна Чернова)

Проект ««Хэлпер» — приложение с встроенным чатом для психологической поддержки детям и подросткам». Команда: Анастасия Маничева, Ульяна Агеева, Мария Лукоянова, Александр Алексеев (трекер Виктор Махалин)

Проект ««Лабиринт П» — лаборатория идей, решений и новых технологий в психотерапии». Команда: Арсений Крылов, Артём Занкин, Леонид Волков, Ангелина Лукина (трекер Виктор Махалин)

Проект ««Boxter» — маркетплейс групповых покупок». Команда: Артемий Романов, Павел Терешкин, Михаил Грибанов (трекер Светлана Сычёва)

Проект «3D пространство отелей». Команда: Ева Шмидт (трекер Павел Зозуля)

