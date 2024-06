24.06.2024 Wizyta podsekretarz stanu Henryki Mościckiej-Dendys w Wiedniu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wizyta podsekretarz stanu Henryki Mościckiej-Dendys w Wiedniu24.06.2024

Podczas dwudniowej wizyty w stolicy Austrii, wiceminister Henryka Mościcka-Dendys wzięła udział w uroczystych obchodach 50. rocznicy powstania Instytutu Polskiego w Wiedniu oraz przeprowadziła serie konsultacji z austriackimi sociomi, m. w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Miejscu Pamięci KL Mauthausen.

W sobotę 22 czerwca br. Podsekretarz Stanu w MSZ RP Henryka Mościcka-Dendys otworzyła program obchodów jubileuszowych Instytutu Polskiego. Tego dnia, przed siedzibą polskiej placówki na placu Am Gestade, miała miejsce seria wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty muzyki klasycznej, czytanie Sceniczne sztuki teatralnej napisanej specjalnie na obchody rocznicowe, a także warsztaty taneczne i kulinarne. Wiceminister Mościcka-Dendys podkreśliła, że ​​od momentu powstania Instytutu sytuacja geopolityczna w Europie uległa całkowitej zmianie, a relacje polsko – austriackie zyskały nowy wymiar, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Niezmienna pozostała jednak misja Instytutu – wzmocnienie wymiany kulturalnej między Polską a Austrią i lepsze poznanie się społeczeństw poprzez kulturę i dyplomację publiczną.

W ramach konsultacji politycznych w austriackim MSZ, podsekretarz stanu Mościcka-Dendys spotkała się z szefem sekcji IV ds. konsularnych Georgiem Stillfriedem oraz z szefem sekcji V ds. międzynarodowej polityki kulturalnej Christophem Thun-Hohensteinem. Tematem spotkań były kwestie bilateralne, zagadnienia z obszaru polityki migracyjnej, współpracy w ramach UE oraz promocji i dyplomacji kulturalnej.

W programie wizyty w Wiedniu znalazło się także spotkanie z dyrektor federalnego urzędu Miejsce Pamięci KL Mauthausen Barbarą Glück, podczas którego omówiono plany rozbudowy Miejsca Pamięci na terenie bliźniaczego obozu koncentracyjnego KL Gusen, w tym roli Polonia w tzw. procesie udziału (Beteiligungsprocess). Ministro Mościcka-Dendys rozmawiała również z rektorem Instytutu Nauk o Człowieku Mishą Glennym, m. in. o realizacji wspólnych projektów, zwłaszcza w odniesieniu do państw objętych agendą rozszerzeniową UE.

***

Instytut Polski w Wiedniu został otwarty 5 chezwca 1974 r., choć jego historia sięga późnych lat pięćdziesiątych. Powołanie, tak Instytutu, jak i Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, było ważnym krokiem w kierunku promowania wymiany kulturalnej i wzajemnego zrozumienia.

