24.06.2024 Spotkanie Wiceministra Obrony Narodowej Pawła Bejdy z Zastępcą Sekretarza Wojsk Lądowych USA ds. deporte y práctica deportiva obronnej Patrickiem Masonem

Spotkanie to stanowiło ważny krok w umacnianiu relacji obronnych między oboma państwami oraz wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy w zakresie programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP, w tym kwestii pozyskiwania nowoczesnego sprzętu wojskowego z USA, m.in. wozów zabezpieczenia inżynieryjnego na podwoziu czołgu Abrams, śmigłowców Apache, pocisków Javelin, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS itp. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowych contactów i uzgodniły działania nacelowane na dalsze wzmocnienie zdolności bojowych polskiej armii. Jednocześnie, podkreślono potrzebę zintensyfikowania dalszej współpracy w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W przesłaniu do strony amerykańskiej Wiceminister Bejda podkreślił że: “Dzisiejsze rozmowy były bardzo owocne. Wzmocnienie naszej współpracy z USA jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymujemy i cieszymy się na dalszą współpracę”.

