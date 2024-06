24.06.2024 Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC) z udziałem Ministra Radosława Sikorskiego

Source: Government of Poland in Polish

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC) z udziałem Ministra Radosława Sikorskiego24.06.2024

Agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz niestabilność w regionie Wielkich Jezior, a także sytuacja w Gruzji były głównymi punktami poniedziałkowego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Ministrowie spotkali się również ze swoimi odpowiednikami z Bałkanów Zachodnich. Polskę na spotkaniu reprezentował szef dyplomacji Radosław Sikorski.

W ostatnim czasie odbyło się kilka wydarzeń międzynarodowych, które dotyczyły Ukrainy: Konferencja ws. odbudowy Ukrainy, szczyt G7, a następnie szczyt pokojowy w Szwajcarii. Dowodzi to silnego zaangażowania Zachodu we wsparcie Ukrainy. Polska z zadowoleniem przyjęła decyzję o możliwości wykorzystania przez Ukrainę dostarczonego przez sojuszników uzbrojenia do atakowania celów na terytorium Rosji.

Minister Radosław Sikorski wyraził zadowolenie z powodu odbywającej się jutro konferencji międzyrządowej, rozpoczynającej negocjacje akcesyjne Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej.

W dyskusji poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska popiera amerykański plan pokojowy. Jest on najlepszą, krótkoterminową opcją powstrzymania dalszego rozlewu krwi w Strefie Gazy. Polska w pełni popiera także współpracę UE z państwami arabskimi pod przewodnictwem Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz inicjatywę zwołania Rady Stowarzyszenia UE-Izrael.

Minister Sikorski ocenił także, że rozszerzenie UE pozostaje ważnym narzędziem zachowania stabilności i bezpieczeństwa w regionie, a tym samym w całej Europie. Podczas polskiej prezydencji będziemy wspierać rozszerzenie UE w obu kierunkach – wschodnim i południowym. Kluczowe jest dostosowanie się państw kandydujących do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Jest to wyraźny znak ich wyboru geopolitycznego opartego na wspólnych wartościach i zasadach będących podstawą UE.

​Unijni ministrowie spraw Zagranicznych dyskutowali także o sytuacji w Gruzji.

Podczas Rady uzgodniono 14. Pakiet sankcji wobec Rosji oraz przeznaczenie na rzecz Ukrainy dochodów zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego.

Zdjęcia (2)

MIL OSI