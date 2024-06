Этот день в истории Политеха: 24 – 30 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом выпуске специального проекта к 125-летию Политехнического университета вы узнаете о событиях, которые происходили в разные годы с 24 по 30 июня.

25 июня 1903 года родился Арташес Эрвандович Атовмьян — советский инженер-конструктор, главный конструктор НПО Агат, лауреат Сталинской премии 1943 года за работу по повышению эффективности стрельбы корабельной артиллерии. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-механик. Преподавал в МВТУ им. Баумана. Специалист в области медицинского приборостроения и стабилизированных визирных и антенных постов наблюдения, и стабилизированных систем наведения на цель орудий танков.

27 июня 2023 года с космодрома Восточный стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1б» с 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками (кубсатами), среди которых — третий наноспутник Политеха. В отличие от первых двух, кубсат Polytech Universe-3 оснащён двигателем.

29 июня 1849 года родился Сергей Юльевич Витте — государственный деятель, министр путей сообщения и финансов, председатель Комитета министров и основатель Санкт-Петербургского политехнического института. 19 февраля 1899 года Николай II утвердил докладную записку С. Ю. Витте об «устройстве Политехнического института в Петербурге». Так начала зарождаться история нашего университета.

29 июня (6 июня по старому стилю) 1912 года состоялась закладка первого камня в фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургском политехническом институте. Вопрос об устройстве домовой церкви решался очень долго. Были идеи возвести церковь в качестве пристройки к 1-му, 2-му общежитию и даже к Главному зданию. Но после долгих споров выбор пал на 1-й корпус. В 1911 году был объявлен конкурс на лучшее архитектурное решение, в котором победил проект учителя черчения и рисования, бывшего члена Особой строительной комиссии по возведению зданий Политеха архитектор Иосифа Владимировича Падлевского. По проекту храм в неорусском стиле являлся пристройкой к юго-западному крылу 1-го бывшего общежития. Наименовать его решили в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, приходившегося на день открытия института. В декабре следующего года строительство завершилось, и 15 декабря по ст. стилю он был освящен викарием Санкт-Петербургского митрополита епископом Гдовским Вениамином (Казанским).

29 июня 1922 года родился выдающийся учёный в области многопроцессорных вычислительных систем, академик РАН Анатолий Васильевич Каляев . После окончания средней школы в Мичуринске он поступил в Ленинградский политехнический институт. С самого начала Великой Отечественной войны пошёл добровольцем в народное ополчение Ленинграда, затем участвовал в обороне Ленинграда в составе 42-й армии. Все три года обороны находился на фронте в кольце блокады. После демобилизации в 1946 году А. В. Каляев продолжил учёбу в Ленинградском политехническом институте. Получил диплом инженера-электрика с отличием. В 1954 году после окончания аспирантуры и успешной защиты кандидатской диссертации по решению Минвуза СССР Анатолий Васильевич направился в Таганрогский радиотехнический институт (ТРТИ), в котором проработал 50 лет. Основными направлениями научных исследований А. В. Каляева являлись суперкомпьютеры с массовым параллелизмом, нейрокомпьютеры и нейропроцессорные системы.

30 июня 1887 года родился правовед, академик АН СССР Анатолий Васильевич Венедиктов. Выпускник экономического отделения Санкт-Петербургского Политехнического института 1910 года. С 1919 Анатолий Васильевич преподавал на родном факультете промышленное и гражданское право, в 1925 году возглавил кафедру хозяйственного права. Автор фундаментальных исследований «Правовая природа государственных предприятий», «Договорная дисциплина в промышленности».

30 июня 1917 года родился выдающийся отечественный конструктор авиационных и вертолетных двигателей Сергей Петрович Изотов. В январе 1941 года с отличием окончил Ленинградский индустриальный институт по специальности «Автомобили и тракторы» и был распределен на Ленинградский моторостроительный завод (впоследствии завод им. В.Я. Климова). Прошёл путь от начальника заводской бригады до начальника конструкторского отдела. С 1961 года — генеральный конструктор ОКБ Климова.

Сергей Петрович внёс значительный вклад в создание первого отечественного турбореактивного двигателя ВК-1, который использовался на самолетах МиГ-15, Миг-17 и других. Руководил разработкой турбовального двигателя для вертолетов конструкции М. П. Миля и Н. И. Камова (Ми-24, Ми-14, Ка-50 и других), а также первого в мире танкового газотурбинного двигателя мощностью 1000 л.с.

