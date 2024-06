Цена нефти должна учитывать интересы как потребителей, так и производителей – Сечин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума оценил возможную стоимость нефти в среднесрочной перспективе.

Глава «Роснефти» напомнил, что за недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть и её рост, а, наоборот – ее снижение.

«Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И всё же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал, и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», – сказал Игорь Сечин, отвечая на вопрос модератора Энергопанели.

Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности, подытожил глава «Роснефти».

«Но надо также понимать, какая существует альтернатива. А альтернатива отражена в цитате, которую мы поместили на слайд из «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Она написана на воротах ада», – отметил Игорь Сечин. «Поэтому надо быть ответственным и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов», – добавил он.

Вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас считает, что цены на нефть в этом году будут связаны с объемом предложения. «И, в первую очередь, это предложение, которое создаётся за счёт роста стран Юга. Воздействие на цены также будут оказывать международные конфликты», – сказал вице-президент Венесуэлы.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски отметил, что нужно смотреть на прогноз динамики спроса и предложения на рынке нефти. «Мы только что поговорили о важной роли, которую Глобальный Юг играет на нефтяном рынке. Спрос со стороны региона продолжит расти в грядущем десятилетии», – сказал Вайвиоровски и добавил, что цена будет держаться в коридоре 80-100 долларов за баррель и по мере роста экономики приблизится к верхнему пределу.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака уверен, что в долгосрочной перспективе, цены на нефть постепенно будут снижаться. «Если наша цель по достижению нулевых углеродных выбросов будет достигнута в 2050 году, совершенно неизбежно, что будет наблюдаться снижение», – сказал он.

В свою очередь, президент компании АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев высказал мнение, что цены на нефть, наверное, будут стабильными.

«Как подчеркнул в своем докладе Игорь Иванович, к 2045 году потребление нефти достигнет уровня 116 млн баррелей в сутки. Сегодня этот показатель составляет 102,8 млн баррелей в сутки, что на 1,6 млн больше, чем в прошлом году. И уже к 2025 году эта цифра достигнет 104,3 млн баррелей. Поэтому мой короткий ответ – цены на нефть будут стабильными, потому что миру нужна нефть, и об этом не стоит забывать», – сказал глава «Технологии ОФС».

