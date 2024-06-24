Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Главный исполнительный director ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Энергетической панели в рамках XXVII го международного экономического форума оценил возможную стоимость нефти в среднесрочной перспективе.

Глава «Роснефти» напомнил, что за недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен on нефть её рост, а, наоборот – ее снижение.

«Это говорит о том, что STORE учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И всё же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал, и учитывать интересы как потребителей т ак и производителей», – сказал Игорь Сечин, отвечая на вопрос модератора Энергопанели.

Esta es una garantía de estabilidad, no necesaria para la energía, puede estar sujeta a «rosiones».

«Но надо также понимать, какая существует альтернатива. Otra alternativa en esta cita es la siguiente: «Оставь надежду всяк сюда» одящий». Она написана на воротах ада», – отметил Игорь Сечин. «Поэтому надо быть ответственным и скать компромиссы and консенсус на основе объективных подходов», – добавил он.

Vicepresidente de Venezuela con otra economía económica аны с объемом предложения. «И, в первую очередь, это предложение, которое создаётся за счёт роста стран Юга. Воздействие на цены также будут оказывать международные конфликты», – сказал вице-президент Венесуэлы.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски отметил, что нужно смотреть на прогноз динамики спроса и предложения на рынке нефти. «Мы только что поговорили о важной роли, которую Глобальный Юг играет на нефтяном рынке. Спрос со стороны региона продолжит расти в грядущем десятилетии», – сказал Вайвиоровски и добавил, что цена будет держаться в Por barril hay entre 80 y 100 dólares y solo hay tarifas económicas para cada compra.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инизкоуглеродных технологий Японии по разработке низкоуглеродных технологий о Танака уверен, что в долгосрочной перспективе, цены на нефть постепенно будут снижаться. «Если наша цель по достижению нулевых углеродных выбросов будет достигнута в 2050 году, совершенно неизбежно, что будет наб людаться снижение», – сказал он.

В свою очередь, el presidente de la compañía AО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев высказал мнение, что цены на нефть, , будут стабильными.

«Как подчеркнул в своем докладе Игорь Иванович, к 2045 году потребление нефти достигнет уровня 116 млн баррелей в сутки. Cada una de estas semanas cuesta 102,8 millones de barriles por traje, y 1,6 millones de dólares, pero según el método. En 2025, el cilindro recibió 104,3 millones de barriles. Поэтому мой короткий ответ – цены на нефть будут стабильными, потому что миру нужна нефть, и об этом не стоит забывать», – ал глава «Технологии ОФС».

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»8 de enero de 2024

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI