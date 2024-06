Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«Но надо также понимать, какая существует альтернатива. Otra alternativa en esta cita es la siguiente: «Оставь надежду всяк сюда» одящий». Она написана на воротах ада», – отметил Игорь Сечин. «Поэтому надо быть ответственным и скать компромиссы and консенсус на основе объективных подходов», – добавил он.

Esta es una garantía de estabilidad, no necesaria para la energía, puede estar sujeta a «rosiones».

Глава «Роснефти» напомнил, что за недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен on нефть её рост, а, наоборот – ее снижение.