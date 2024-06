Ушел из жизни известный ученый в области физики элементарных частиц Илья Гинзбург

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Доктор физико-математических наук, специалист в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц, профессор кафедры теоретической физики Физического факультета НГУ Илья Файвильевич Гинзбург скончался на 90-м году жизни. Илья Файвильевич внес значительный вклад в исследование взаимодействия элементарных частиц при высоких энергиях, занимался изучением процессов рассеяния адронов и фотон-фотонных взаимодействий. Был автором и соавтором более 100 научных публикаций.

С 1961 года Илья Файвильевич Гинзбург работал в НУГв качестве преподавателя, доцента (с 1965 года) и профессора (с 1988 года) кафедры теоретической физики физического факультета. Преподавал курсы по квантовой механике, аналитической механике, рассеянию элементарных частиц при высоких энергиях и электродинамике. В 1964 году защитил диссертацию по теме «Взаимодействие элементарных частиц высоких энергий и теория возмущений» и стал кандидатом физико-математических наук. В 1972 году защитил докторскую диссертацию по теме «Квантовая теория поля и рассеяние адронов при больших энергиях». Также являлся ведущим научным сотрудником Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН.

Илья Файвильевич Гинзбург был активным участником организации первых Всесибирских физико-математических олимпиад и в создании ФМШ при НГУ, где неоднократно читал курс физики. Принял деятельное участие в организации современной системы образования на физфаке НГУ. В числе его учеников — три штатных профессора НГУ. Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, трое из этих его учеников стали докторами наук.

В 1971 году со своим аспирантом В. М. Будневым и научным сотрудником Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН опубликовал работу о возможности экспериментального изучения на электронпозитронных коллайдерах рождения сильно взаимодействующих частиц (адронов) в столкновении фотонов. Эта работа (вместе с одновременными работами группы из США) стала точкой отсчета в развитии нового направления в экспериментальной и теоретической физике частиц.

Десять лет спустя, Илья Файвильевич Гинзбург со своими сотрудниками вместе со своими коллегами показал, что на базе линейных электрон-позитронных коллайдеров можно создать фотонный коллайдер с очень высокими характеристиками, и этот прибор откроет перед учеными новые возможности в исследовании процессов при предельно достижимых энергиях и поисках эффектов Новой Физики.

Илья Файвильевич Гинзбург провел серию исследований, посвященных изучению механизмов, нарушающих электрослабую симметрию в элементарных взаимодействиях. Он изучал возможные связи между такими механизмами нарушения симметрии и эволюционными процессами, происходившими на ранних этапах развития Вселенной.

Научная и преподавательская деятельность Ильи Файвильевича Гинзбурга широко признана на международном уровне. Он получал приглашения на многие международные конференции, где выступал и с пленарными и секционными докладами. За долгие годы плодотворной работы его научные работы охватывали многие разделы теоретической физики — квантовая теория поля, физика элементарных частиц, астрофизика, теория твердого тела.

Коллектив кафедры теоретической физики, физического факультета НГУ выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI