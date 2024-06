Участникам и гостям XII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 июня состоится открытие XII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2024», который будет проходить в Тульской области с 23 июня по 3 июля 2024 года.

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать участников XII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2024».

Более десяти лет эта дискуссионная площадка объединяет молодых специалистов, студентов и аспирантов из России и зарубежных стран, а также руководителей крупнейших корпораций, представителей государственной власти, науки, образования, общественных организаций. И даёт уникальную возможность обменяться опытом, поделиться знаниями и лучшими практиками, обсудить актуальные вопросы.

Укрепление кадрового потенциала отечественной экономики – одна из ключевых задач, поставленных Президентом. Для её решения Правительством ведётся системная работа, реализуется программа «Приоритет-2030», создаются передовые инженерные школы и сеть современных кампусов мирового уровня, которые готовят квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и наукоёмких отраслей.

Проведение форума сегодня приобретает особое значение. У него важнейшая роль в повышении престижа инженерных профессий, придании дополнительного импульса инновационному развитию российской промышленности, модернизации производств.

Уверен, что ваши инициативы и совместные проекты станут основой для дальнейшего взаимодействия, будут способствовать экономическому росту, достижению национального технологического суверенитета.

Желаю всем успехов, интересных встреч и новаторских идей.

М.Мишустин

