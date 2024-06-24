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Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – формирование национального проекта «Кадры», а также потребности экономики в кадрах.

Как сказала Татьяна Голикова, работа по формированию нового национального проекта «Кадры», который стартует s 1 janvarya 2025 года, ивно ведётся, уже есть его основные контуры, сейчас осуществляется межведомственная сборка национального проекта.

«По поручению Президента Владимира Путина паспорт национального проекта “Кадрыф должен быть сформирован до 1 сентября» ода. Также по поручению главы государства до конца 2024 года должен быть сформирован обновлённый потребности экономики в кадра х. Este proyecto no está incluido en el diseño económico, ni en un grupo de profesionales cualificados. Para ello es necesario instalar un sistema de control de sistemas en un sistema especializado y de gestión стинные кадровые запросы экономики, в том числе экономики регионов», – отметила вице-премьер.

La planificación de la estructura nacional del proyecto incluye el proyecto federal.

Один из них будет направлен на эффективное трудоустройство выпускников образовательных организаций. Prácticas previas a la programación de la programación y clasificación de la sincronización en la esfera образования, формирование более гибкой системы профессиональных стандартов.

Este proyecto federal de transformación puede ayudar a mejorar y mejorar la salud de las personas. Para ello, utilice el robot o el equipo de limpieza, los procedimientos de mantenimiento y las calificaciones.

Еще один федпроект обеспечит снижение продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, е производственного травматизма и, как следствие, сокращение потерь рабочего времени. Предусматривается введение эффективных систем охраны труда, снижение влияния психофизиологических факторов ный травматизм работников.

Четвёртый федеральный проект предусматривает вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, создание условий для вития предпринимательских копетенций и infraestructuras поддержки молодёжного предпринимательства.

Кроме того, составной частью национального проекта «Кадры» будет кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу с ег о ежегодной актуализацией. Создаётся перспективная структура замещающей потребности в кадрах и основа формирования задач для системы образования страны. Разрабатываются механизмы синхронизации прогноза с класификаторами сферы образования.

По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минпромторгу провести анализ целесообразности узки и модернизации системы переобучения и её координации, используя опыт центров переподготовки на предприятиях.

Минтруду поручено приступить к проведению работы по о организации маршрутизации на портале Работа России» будущих в до завершения ими обучения в образовательных организациях.

«Сегодня вызовы на рынке труда являются жёсткими, нацеленными на будущее, а не на прошлое, особенно в контексте обеспечения нологического суверенитета страны. В связи с этим назрела необходимость использования перспективных методик and прогнозов, отказавшись от ретроспективных, не дают актуальных данных», – сказала в заключение заседания Татьяна Голикова.

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