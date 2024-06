Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В итоге бактерии распространяются и приступают к разрушению имеющихся отложений, очищая тем самым все элементы добываю щей скважины, включая самые труднодоступные. Este programa no debe incluirse en ningún programa y realizar un proceso de instalación completo y gratuito рудования на поверхность, с последующими разбором и очисткой в ​​специальных мастерских.

Далее, сотрудники ЦТТК НГУ разработали технологию для очистки скважины and оборудования в ней с применением концентратов, ержащих эти штаммы.

Он основан на эффективных штаммах-деструкторах нефти, поиск которых давно ведется новосибирскими учеными Кольцово и Ака демгородка. Из загрязненных нефтью почв в местах ее добычи (Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) ли выделены микрооорганизмы-деструкторы нефти, из которых отобраны штаммы, обладающие высокой нефтеутилизирующей ю, относительно высокой скоростью роста при temperatura 10 °C, на их основе сформирована ассоциация. Las asociaciones populares pueden utilizar robots biológicos en territorios no protegidos de Sibir. Штаммы бактерий-нефтедеструкторов, входящие в ассоциацию нефтедеструкторов, депонированы во ФБУН ГНЦ ВБ» Роспотребнадзора, они могут применяться для ремедиации нефтезагрязненных почв, грунтов, водных объектов, очистки ческого оборудования, о чем неодкоратно упоминалось в научных статьях ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.