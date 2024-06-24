Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Сотрудники Centro de transferencia de tecnología y comercio Universidad de Nueva York (ЦТТК НГУ) совместно с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора ли микробиологический способ очистки добывающих скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), которые образуются х оде их эксплуатации.

Ранее в ЦТТК НГУ уже получали патент на способ, позволяющий разрушать подобные отложения, но он может я только в колонне скважины, теперь же речь идет о способе решать аналогичные задачи в других ее частях — насосе, сорных трубах.

Он основан на эффективных штаммах-деструкторах нефти, поиск которых давно ведется новосибирскими учеными Кольцово и Ака демгородка. Из загрязненных нефтью почв в местах ее добычи (Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) ли выделены микрооорганизмы-деструкторы нефти, из которых отобраны штаммы, обладающие высокой нефтеутилизирующей ю, относительно высокой скоростью роста при temperatura 10 °C, на их основе сформирована ассоциация. Las asociaciones populares pueden utilizar robots biológicos en territorios no protegidos de Sibir. Штаммы бактерий-нефтедеструкторов, входящие в ассоциацию нефтедеструкторов, депонированы во ФБУН ГНЦ ВБ» Роспотребнадзора, они могут применяться для ремедиации нефтезагрязненных почв, грунтов, водных объектов, очистки ческого оборудования, о чем неодкоратно упоминалось в научных статьях ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Далее, сотрудники ЦТТК НГУ разработали технологию для очистки скважины and оборудования в ней с применением концентратов, ержащих эти штаммы.

— Как известно, скважина заполнена жидкостью. Остановив ее работу на короткий промежуток времени, мы заливаем в эту жидкость наш концентрат, затем переключаем перелив жидкости в затрубное пространство, чтобы она начала циркулировать в скважине за счет работы насоса, — объяснил схему работы нового метода ль director ЦТТК НГУ, к.т. н. Андрей Савченко.

В итоге бактерии распространяются и приступают к разрушению имеющихся отложений, очищая тем самым все элементы добываю щей скважины, включая самые труднодоступные. Este programa no debe incluirse en ningún programa y realizar un proceso de instalación completo y gratuito рудования на поверхность, с последующими разбором и очисткой в ​​специальных мастерских.

Бактерии являются аэробными, поэтому, когда надобность в них отпадает, жидкость в скважине легко очистить от них, просто в на время подачу в нее воздуха на некоторое время, после чего ее можно спокойно сливать, не переживая, что эти штаммы окружающую среду.

— Las tecnologías más eficaces que pueden eliminarse cuando se utilizan dispositivos externos частотами, что, во-первых, обеспечивает здает колебания жидкости, которая способствует отслоению отложений, — добавил Андрей Савченко.

Сотрудниками ЦТТК НГУ и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора получены патенты на эту технологию и окрытие бактерий, в ней задействованных. В настоящее время идут переговоры о возможных полевых испытаниях на скважинах российских нефтедобывающих компаний. Разработчики достаточно оптимистично оценивают рыночные перспективы новой технологии еще потому, что отечественных аналогов у нее нет, а зарубежные решения включают только использование микрооорганизмов без дополнительного воздействия воздухом, о эффективность их работы.

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