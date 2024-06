Сотрудники Приазовского технического университета прошли стажировку в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Сотрудники Приазовского государственного технического университета из Мариуполя прошли стажировку в Политехе. Обучение строилось в рамках деятельности сетевого инжинирингового центра СПбПУ и ПГТУ на площадке российско-германского центра лазерных технологий Института машиностроения, материалов и транспорта. Процессом руководили сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии» Дмитрий Ануфриев и Максим Ларин.

На протяжении всех трёх дней обучения сотрудники ПГТУ активно взаимодействовали с оборудованием и технологиями, получая глубокие знания и практические навыки, которые будут незаменимы в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Участники остались довольны образовательным процессом и отметили высокий уровень подготовки инженерного состава СПбПУ и НИЛ «ЛиАТ». Все проведённые мероприятия стали важным этапом в развитии сетевого инжинирингового центра, который объединяет ведущие образовательные и научно-исследовательские учреждения для решения ключевых задач в области лазерных и аддитивных технологий.

Взаимодействие ПГТУ и СПбПУ на базе российско-германского центра лазерных технологий служит примером успешного сотрудничества в рамках сетевой инженерии, направленного на укрепление научно-технического потенциала России. Полученный опыт станет базой для внедрения передовых технологий в учебный процесс и научные проекты ПГТУ. Специалисты из Мариуполя смогут применить новые знания и навыки в разработке инновационных решений, что позволит им выйти на новый уровень компетенций и сделать значительный вклад в индустрию.

Будущие совместные инициативы и программы обучения, организованные в рамках сетевого инжинирингового центра, призваны готовить высококвалифицированные кадры и развивать научные исследования.

Обучение подчеркнуло важность непрерывного профессионального развития и интеграции современных технологий в образовательный процесс. Сотрудники ПГТУ готовы принять новые вызовы и использовать полученные знания для совершенствования технологий и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.

