«Роснефть» развивает технологии разработки сложных запасов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали технологию обработки данных, которая позволяет с высокой точностью определять нефтенасыщенные зоны для бурения.

Инновация уже успешно прошла тестирование на Приобском месторождении ключевого добывающего актива Компании «РН-Юганскнефтегаз». В результате совершенствования системы планирования бурения нефтяники предприятия в три раза увеличили проектный фонд скважин, что позволит дополнительно добыть на месторождении более 100 млн тонн нефти.

Суть технологии заключается в цифровой обработке массивов сейсмических и геологических данных. На первом этапе с помощью уникального корпоративного программного обеспечения «РН-Петролог» определяются минеральный состав, плотность и пористость горных пород. Затем на основе полученной информации учёные строят детальные геологические модели и реконструируют древние процессы образования горных пород.

Разработанная технология позволяет локализовать зоны с высокими коллекторскими* свойствами с достоверностью 85%.

Развитие научно-технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание развитию научной фундаментальной составляющей нефтяной отрасли и использованию современных технологий геологического моделирования и статистического анализа, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентноспособности Компании.

*Коллекторские свойства горных пород – набор характеристик, которые определяют их способность удерживать и передвигать нефть, газ и воду.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 июня 2024 г

