Правительство упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Поставление от 22 июня 2024 года №848

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ).

Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ.

Напомним, право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Подписанное постановление – часть работы Правительства по внедрению принципов социального казначейства, которая ведётся по поручению Президента, чтобы упростить и ускорить предоставление гражданам мер социальной поддержки.

Принятое решение Михаил Мишустин анонсировал на встрече с членами Совета Федерации 24 июня. Глава Правительства отметил, что обновлённый порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ поможет людям быстрее получать необходимую помощь.

Подписанным документов внесены изменения в постановление Правительства от 14 декабря 2005 года №761.

