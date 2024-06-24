«Новая специализация станет вызовом для самых амбициозных и целеустремленных студентов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

— В современном мире, где Азия становится все более влиятельным игроком на глобальной экономической арене, мы осознали необходимость предложить нашим студентам специализацию, которая позволит им погрузиться в особенности количественной экономики и финансов этого региона. Наша программа «Экономика и политика в Азии» уже предоставляет солидную базу знаний через такие дисциплины, как «Введение в экономику» и «Математика для экономики и бизнеса». Однако многие амбициозные студенты выражали желание изучать экономику углубленно. Более того, наши выпускники неоднократно отмечали, что с удовольствием бы еще больше сконцентрировались на экономических аспектах во время обучения.

Осознавая этот спрос со стороны студентов и стремясь идти в ногу с динамичными тенденциями в Азиатском регионе, мы приняли решение открыть новую специализацию — «Количественная экономика и финансы в Азии». Трек позволит студентам получить фундаментальные знания о механизмах, движущих силах и нюансах экономических и финансовых процессов в Азии через призму количественных методов анализа.

Специализация станет ценным дополнением к нашей программе, предоставляя студентам возможность углубить свою экспертизу и подготовиться к карьере в таких областях, как банковское дело, финансовый анализ, экономическое моделирование, и многих других перспективных направлениях.

— Будет ли отбор на специализацию или ее сможет выбрать любой желающий студент?

— Открытие нового трека вызвало большой интерес среди наших студентов. Учитывая высокий спрос и стремление обеспечить качественную подготовку, мы приняли решение ввести на него отбор.

На первом этапе преподаватели проанализируют успеваемость студентов в дисциплинах «Введение в экономику» и «Математика для экономики и бизнеса». Наиболее талантливым и мотивированным ребятам предложим подать заявку на специализацию. Им необходимо будет представить мотивационное письмо, в котором они смогут раскрыть свой интерес и амбиции в области количественной экономики и финансов в Азии.

По результатам рассмотрения заявок будет произведен первичный отбор кандидатов. Однако это лишь первый шаг на пути к специализации. Дальнейший отбор пройдет в ходе углубленного изучения студентами математики, статистики и программирования — дисциплин, формирующих фундамент для количественного анализа.

Только те студенты, которые продемонстрируют выдающиеся успехи и прилежание в этих предметах, смогут претендовать на специализацию «Количественная экономика и финансы в Азии». Этот многоступенчатый отбор позволит нам отобрать самых талантливых и трудолюбивых студентов, обеспечив высокий уровень подготовки выпускников данного трека.

Новая специализация станет не просто дополнением к основной программе, но настоящим вызовом для самых амбициозных и целеустремленных студентов, жаждущих стать экспертами в одной из самых динамичных областей современной экономики.

— Какие предметы будут дополнительно осваиваться студентами специализации?

— Специализация «Количественная экономика и финансы в Азии» предполагает углубленное изучение ряда дисциплин, которые сформируют у студентов прочную базу для анализа экономических и финансовых процессов с применением современных количественных методов.

Уже на первом курсе в первом семестре в рамках программы «Экономика и политика в Азии» все студенты проходят фундаментальный курс «Математика для экономики и бизнеса».

Для тех, кто пройдет отбор на специализацию, изучение данной дисциплины продолжится и во втором семестре. Это позволит им существенно расширить свой арсенал математических техник и инструментов, применяемых в экономическом анализе

Затем отобранные студенты погрузятся в углубленное изучение статистики и программирования в специально сформированной группе. Эти дисциплины станут мощным подспорьем для работы с большими массивами данных и построения экономических моделей.

Далее в рамках специализации следует авторский курс «Количественная экономика и финансы в Азии», который я буду читать во втором семестре второго курса. В рамках этой дисциплины мы рассмотрим передовые методы обработки и анализа данных, применяемые в экономике и финансовой сфере. Особое внимание уделим их практическому применению для изучения экономических процессов, происходящих в динамично развивающихся странах Азиатского региона.

Специализация объединит в себе фундаментальные знания по математике, статистике, программированию и количественным методам анализа данных, что позволит ее выпускникам стать востребованными специалистами, способными решать сложнейшие задачи в области экономики и финансов Азии с использованием современного аналитического инструментария.

— Какими базовыми знаниями должен обладать студент, чтобы успешно освоить предметы в рамках специализации?

— Во-первых, необходимы хорошие математические способности и аналитическое мышление для работы с абстрактными концепциями и решения сложных задач. Во-вторых, требуется интерес к экономике и стремление понять ее внутренние механизмы.

Однако ключевым фактором станет мотивация и неподдельный интерес к изучаемым дисциплинам — математическим моделям, статистическим методам, программированию и экономическим процессам в Азии. Только самоотдача и прилежная работа позволят в полной мере освоить тонкости количественной экономики и финансов. Студенты, обладающие необходимыми базовыми знаниями и мотивацией, смогут максимально реализовать свой потенциал на данной специализации.

— Какие основные навыки и компетенции смогут получить студенты во время обучения?

— Специализация «Количественная экономика и финансы в Азии» обеспечит студентам широкий спектр навыков и компетенций, которые сделают их востребованными специалистами на рынке труда.

В первую очередь они получат фундаментальные знания в области математики, экономики, статистики и программирования. Эти дисциплины сформируют прочную теоретическую базу для дальнейшего анализа сложных экономических процессов.

Ключевой компетенцией станет умение работать с количественными моделями и большими массивами данных. Студенты овладеют навыками построения и интерпретации математических моделей, позволяющих описывать экономические явления. Они также научатся применять передовые статистические методы и программные алгоритмы для сбора, обработки и анализа экономической информации.