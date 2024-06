«Новая специализация станет вызовом для самых амбициозных и целеустремленных студентов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

— Как возникла идея создания нового трека? — В современном мире, где Азия становится все более влиятельным игроком на глобальной экономической арене, мы осознали необходимость предложить нашим студентам специализацию, которая позволит им погрузиться в особенности количественной экономики и финансов этого региона. Наша программа «Экономика и политика в Азии» уже предоставляет солидную базу знаний через такие дисциплины, как «Введение в экономику» и «Математика для экономики и бизнеса». Однако многие амбициозные студенты выражали желание изучать экономику углубленно. Более того, наши выпускники неоднократно отмечали, что с удовольствием бы еще больше сконцентрировались на экономических аспектах во время обучения.

Осознавая этот спрос со стороны студентов и стремясь идти в ногу с динамичными тенденциями в Азиатском регионе, мы приняли решение открыть новую специализацию — «Количественная экономика и финансы в Азии». Трек позволит студентам получить фундаментальные знания о механизмах, движущих силах и нюансах экономических и финансовых процессов в Азии через призму количественных методов анализа. Специализация станет ценным дополнением к нашей программе, предоставляя студентам возможность углубить свою экспертизу и подготовиться к карьере в таких областях, как банковское дело, финансовый анализ, экономическое моделирование, и многих других перспективных направлениях. — Будет ли отбор на специализацию или ее сможет выбрать любой желающий студент? — Открытие нового трека вызвало большой интерес среди наших студентов. Учитывая высокий спрос и стремление обеспечить качественную подготовку, мы приняли решение ввести на него отбор. На первом этапе преподаватели проанализируют успеваемость студентов в дисциплинах «Введение в экономику» и «Математика для экономики и бизнеса». Наиболее талантливым и мотивированным ребятам предложим подать заявку на специализацию. Им необходимо будет представить мотивационное письмо, в котором они смогут раскрыть свой интерес и амбиции в области количественной экономики и финансов в Азии. По результатам рассмотрения заявок будет произведен первичный отбор кандидатов. Однако это лишь первый шаг на пути к специализации. Дальнейший отбор пройдет в ходе углубленного изучения студентами математики, статистики и программирования — дисциплин, формирующих фундамент для количественного анализа. Только те студенты, которые продемонстрируют выдающиеся успехи и прилежание в этих предметах, смогут претендовать на специализацию «Количественная экономика и финансы в Азии». Этот многоступенчатый отбор позволит нам отобрать самых талантливых и трудолюбивых студентов, обеспечив высокий уровень подготовки выпускников данного трека. Новая специализация станет не просто дополнением к основной программе, но настоящим вызовом для самых амбициозных и целеустремленных студентов, жаждущих стать экспертами в одной из самых динамичных областей современной экономики. — Какие предметы будут дополнительно осваиваться студентами специализации? — Специализация «Количественная экономика и финансы в Азии» предполагает углубленное изучение ряда дисциплин, которые сформируют у студентов прочную базу для анализа экономических и финансовых процессов с применением современных количественных методов. Уже на первом курсе в первом семестре в рамках программы «Экономика и политика в Азии» все студенты проходят фундаментальный курс «Математика для экономики и бизнеса». Для тех, кто пройдет отбор на специализацию, изучение данной дисциплины продолжится и во втором семестре. Это позволит им существенно расширить свой арсенал математических техник и инструментов, применяемых в экономическом анализе Затем отобранные студенты погрузятся в углубленное изучение статистики и программирования в специально сформированной группе. Эти дисциплины станут мощным подспорьем для работы с большими массивами данных и построения экономических моделей. Далее в рамках специализации следует авторский курс «Количественная экономика и финансы в Азии», который я буду читать во втором семестре второго курса. В рамках этой дисциплины мы рассмотрим передовые методы обработки и анализа данных, применяемые в экономике и финансовой сфере. Особое внимание уделим их практическому применению для изучения экономических процессов, происходящих в динамично развивающихся странах Азиатского региона. Специализация объединит в себе фундаментальные знания по математике, статистике, программированию и количественным методам анализа данных, что позволит ее выпускникам стать востребованными специалистами, способными решать сложнейшие задачи в области экономики и финансов Азии с использованием современного аналитического инструментария. — Какими базовыми знаниями должен обладать студент, чтобы успешно освоить предметы в рамках специализации? — Во-первых, необходимы хорошие математические способности и аналитическое мышление для работы с абстрактными концепциями и решения сложных задач. Во-вторых, требуется интерес к экономике и стремление понять ее внутренние механизмы. Однако ключевым фактором станет мотивация и неподдельный интерес к изучаемым дисциплинам — математическим моделям, статистическим методам, программированию и экономическим процессам в Азии. Только самоотдача и прилежная работа позволят в полной мере освоить тонкости количественной экономики и финансов. Студенты, обладающие необходимыми базовыми знаниями и мотивацией, смогут максимально реализовать свой потенциал на данной специализации. — Какие основные навыки и компетенции смогут получить студенты во время обучения? — Специализация «Количественная экономика и финансы в Азии» обеспечит студентам широкий спектр навыков и компетенций, которые сделают их востребованными специалистами на рынке труда. В первую очередь они получат фундаментальные знания в области математики, экономики, статистики и программирования. Эти дисциплины сформируют прочную теоретическую базу для дальнейшего анализа сложных экономических процессов. Ключевой компетенцией станет умение работать с количественными моделями и большими массивами данных. Студенты овладеют навыками построения и интерпретации математических моделей, позволяющих описывать экономические явления. Они также научатся применять передовые статистические методы и программные алгоритмы для сбора, обработки и анализа экономической информации.

Полученные знания помогут студентам глубже понимать механизмы функционирования экономических систем и финансовых рынков. Они смогут проводить всесторонний количественный анализ для решения самых разнообразных экономических задач. Особое внимание будет уделено развитию компетенций, связанных с изучением экономических процессов в странах Азиатского региона. Выпускники специализации приобретут фундаментальное понимание движущих сил и факторов, определяющих экономическую динамику в этой части мира. Специализация обеспечит студентов мощным инструментарием для количественного анализа в сфере экономики и финансов, а также глубокими знаниями об азиатских экономиках, что откроет перед ними широкие карьерные перспективы. — Какие цели вы как руководитель данной специализации ставите перед собой? — Во-первых, я стремлюсь создать благоприятную среду для раскрытия потенциала талантливых и мотивированных студентов. Опираясь на собственный опыт, я понимаю, насколько важны поддержка и квалифицированное руководство для достижения успеха в сложных дисциплинах. Моя задача — обеспечить наставничество, которое поможет студентам максимально реализовать свои способности. Во-вторых, я намерен подготовить выпускников, способных добиться успеха в индустрии экономики и финансов, связанной с Азиатским регионом. Мы заложим прочный фундамент знаний и навыков, который позволит им стать востребованными специалистами на этом быстрорастущем рынке. Однако наша специализация не ограничится только подготовкой к профессиональной деятельности. Я ставлю цель дать студентам столь глубокие и разносторонние знания, чтобы они могли продолжить обучение в ведущих магистерских и докторских программах как в России (например, в Российской экономической школе), так и в престижных университетах Азии, таких как Сингапурский национальный университет, Пекинский университет, Университет Токио и другие. И наконец, я стремлюсь создать атмосферу совместного роста и развития, в которой студенты будут помогать друг другу, обмениваться знаниями и опытом. Такая среда позволит им максимально расширить свои навыки и компетенции, чтобы в будущем стать выдающимися специалистами в области количественной экономики и финансов Азии.

