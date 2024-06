Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Однако наша специализация не ограничится только подготовкой к профессиональной деятельности. Я ставлю цель дать студентам столь глубокие and разносторонние знания, чтобы они могли продолжить обучение в ведущих магистерских д окторских программах как в России (por primera vez, en Российской экономической школе), так и в престижных университетах Азии, таких Universidad Nacional de Singapur, Universidad de Pekín, Universidad de Tokio y Medicina.

Во-вторых, я намерен подготовить выпускников, способных добиться успеха в индустрии экономики and финансов, связанной с ким регионом. Мы заложим прочный фундамент знаний и навыков, который позволит и м стать востребованными специалистами на этом быстрорастущем víнке.

Однако ключевым фактором станет мотивация и неподдельный интерес к изучаемым диссиплинам — математическим моделям, м методам, программированию и экономическим процессам в Азии. Esta solución y un programa de trabajo se adaptan simplemente a diferentes economías y finanzas. Estudiantes, no obsoletos y motivadores, pueden aprovechar al máximo su potencial ециализации.

Nuevas especialidades no están disponibles en programas nuevos, no se utilizan aplicaciones para todas las ambiciones y el bienestar Muchos estudiantes están especializados en economías dinámicas y modernas.

На первом этапе преподаватели проанализируют успеваемость студентов в диспиплинах «Введение в экономику» и «Математика для эконо» мики и бизнеса». Наиболее талантливым и мотивированным ребятам предложим подать заявку на специализацию. No es necesario prever la motivación de la vida, ya que se pueden explorar sus intereses y ambiciones en los bloques. ной экономики и финансов в Азии.