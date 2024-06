Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра иностранных дел Эркином Хамраевым и чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым посетила Новосибирский государственный университет на минувшей неделе. Стороны обсуждали направления сотрудничества, включая обучение студентов и научно-исследовательскую деятельность. НГУ на встрече представляли ректор Михаил Федорук, декан Механико-математического факультета Игорь Марчук, директор Гуманитарного института Андрей Зуев, начальник Управления экспорта образования Евгений Сагайдак.

Новосибирский государственный университет уже много лет плодотворно сотрудничает с Республикой Узбекистан. На текущий момент в НГУ обучается 74 студента из этой страны, в основном на Механико-математическом факультете.

— Сейчас мы взаимодействуем с 17 образовательными организациями в Узбекистане, и я уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться. Хотелось бы отметить, что в Узбекистане сильные образовательные и научно-исследовательские традиции по математике и физике. Поэтому, на мой взгляд, у нас большие перспективы для дальнейшей совместной работы, — отметил Михаил Федорук.

— Мы заинтересованы в увеличении количества студентов из Узбекистана в НГУ и расширении сотрудничества с нашими университетами и институтами. Наши планы полностью укладываются в стратегию развития межгосударственных отношений. Недавно был визит президента Узбекистана в Россию, есть договоренность на высшем уровне развивать взаимодействие не только в сфере образования, но и по всем направлениям, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Эркин Хамраев.

Перспективным является продолжение образовательного сотрудничества в области информационных технологий и прикладной математики. Несколько лет подряд университет набирает группы узбекских студентов на магистерские программы по прикладной математике и информатике. Преподаватели Механико-математического факультета и Факультета информационных наук НГУ выезжают в Узбекистан для чтения курсов лекций, а преподаватели Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека участвуют в ГАК на защитах ММФ. Так, Фарход Нурмухамаджонович Ибрагимов — кандидат физико-математических наук, доцент Национального университета Узбекистана, третий год подряд года работает в ГАК ММФ по защитам выпускных квалификационных работ бакалавров и магистрантов.

В настоящее время студентов Узбекистана принимают на бюджет по программе соотечественников. Они учатся на тех же условиях, что и российские студенты, поэтому требования к ним такие же. За это время на Механико-математический факультет поступило 116 человек, в основном из Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Больше всего студентов выбирают магистратуру, также сейчас 20 человек учится в аспирантуре.

— Изначально мы замыслили наше взаимодействие прежде всего как исследовательский проект. Наша задача состояла в том, чтобы приезжающие к нам студенты в дальнейшем поступали в аспирантуру, защищали диссертацию, возвращались в университеты Узбекистана и продолжали там работу. Ожидаем, что через год-два у нас уже будут первые защиты, — рассказал Игорь Марчук.

НГУ является инициатором создания Консорциума исследователей истории стран Северной и Центральной Азии в партнерстве с Национальным университетом Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека и Джизакским государственным педагогическим институтом имени Абдуллы Кадыри.

— Мы уже издали два коллективных научных труда, сейчас к публикации готовится еще один. Кроме того, по инициативе исторического факультета Национального университета Узбекистана готовим совместный сборник научных работ студентов, планируется, что осенью он будет опубликован. За прошедшие годы проведено три международных научных форума, в следующем году собираемся организовать еще один. В марте подписали предварительное соглашение о сотрудничестве с третьим университетом из Узбекистана — Ургенчским государственным университетом, — рассказал Андрей Зуев.

Он добавил, что сейчас с вузами Узбекистана в основном ведутся совместные исторические исследования, однако Гуманитарный институт расширяет спектр научных направлений за счет других гуманитарных наук, таких как филология. Также идет активное сотрудничество по археологии: создана совместная лаборатория.

В конце встречи Евгений Сагайдак отметил, что НГУ заинтересован в выстраивании долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном в сфере науки, образования, культуры, и отдельно подчеркнул, что развитие совместных образовательных программ, по завершении которых присуждаются два диплома, также является перспективным направлением.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI