Клуб «Игры разума»: двухдневный турнир и итоги семестра

Клуб настольных игр «Игры разума» ГУУ провел двухдневный турнир «Планета игр» в холле ЦУВП.

В первый день собравшиеся соревновались в развлекательных настольных играх, ориентированных на социальное взаимодействие и веселье, а во второй уделили внимание разнообразным стратегиям.

Новый руководитель клуба и организатор турнира Ильдар Хазиев поблагодарил всех участников и активистов клуба за их преданность и любовь к настольным играм.

За прошедший семестр «Игры разума» провели 15 игротек. Особенно участникам запомнилась встреча клуба настольных игр с научным направлением Студенческого совета ИИС, на котором ребята завели новые знакомства и узнали больше о научной деятельности в ГУУ.

