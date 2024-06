В НГУ прошло заседание круглого стола, посвященного 100-летию Виктора Одинокова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заседание круглого стола «Типологические исследования русской литературы», посвященного 100-летию Виктора Георгиевича Одинокова, прошло в Новосибирском государственном университете 19 июня. На мероприятии собрались коллеги ученого и его ученики, а также сотрудники НГУ, которые, будучи студентами, посещали лекции выдающегося педагога. Помимо собравшихся, в круглом столе в режиме видеоконференции к мероприятию присоединились более 20 учеников Виктора Георгиевича из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга, а также из-за рубежа — из Франции и Израиля.

Со вступительным словом выступил директор Гуманитарного института НГУ доктор исторических наук, профессор Андрей Зуев.

— Виктор Георгиевич остался в моей памяти как представитель того поколения советской интеллигенцией, которое сумело сохранить и передать будущим поколениям традиции дореволюционной интеллигенции. К счастью, в те времена на гуманитарном факультете было несколько таких людей, которые сияли своей интеллигентностью и передавали ее нам. И наша задача заключается в том, чтобы ее сохранить и привить следующим поколениям, — сказал он.

Директор института филологии СО РАН, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Игорь Силантьев в своем вступительном слове поделился своими воспоминаниями о Викторе Георгиевиче Одинокове.

— Этот человек был не просто близок к жизни, он был в нее вовлечен всем своим существом. Нередко бывает, что люди отгораживаются, отходят от жизни в разных ее сторонах в силу возраста, образования, опыта, положения в обществе или должности. Такие люди живут в каком-то своем собственном чехле. Виктор Георгиевич во всех отношениях и аспектах, в великом и в мелочах был в жизни. Это великое достоинство его натуры, и оно проявлялось во всем. В преподавании оно проявлялось в том, что на его лекциях мы получали интеллектуальное удовольствие, как будто смотрели многосерийный фильм, и с нетерпением ожидали следующей серии. Его научные труды сказали веское слово в свое время, и продолжают звучать по сей день с перспективой на будущее. Им свойственна типология и комплексность, а это в каком-то смысле вершина осмысления истории литературы. Уверен, что время осмысления его фундаментальных работ в полной мере еще впереди, — рассказал Игорь Силантьев.

В первой части прозвучали выступления научного характера. Кандидат филологических наук, доцент кафедры древних литератур и литературного источниковедения Гуманитарного института НГУ Владимир Алексеев представил доклад «Философии разных наук употребляющий…»: Семен Ремезов — тобольский просветитель XVII века». Доктор филологических наук Дмитрий Долгушин выступил с докладом «Русская литература и религия в исследованиях В.Г. Одинокова». Он проиллюстрировал свое выступление слайдами с фотографиями конспектов одной из лекций Виктора Георгиевича и показал, как работают его схемы.

В докладах доктора филологических наук Ольги Видовой «А.С.Пушкин и эпоха Возрождения в России» и доктора филологических наук Ольги Журавель «Демониада» Пушкина: К типологии сюжетов и замыслов», доктора филологических наук Людмилы Синяковой «Типология характера в русской литературе второй половины XIX в.: Человек сороковых годов vs русский нигилист» освещались научные проблемы литературы XIX века.

Вторая часть мероприятия была посвящена воспоминаниям о Викторе Георгиевиче Одинокове. Во время этой памятной встречи ее участниками был восстановлен образ этого прекрасного человека.

Заместитель директора научной библиотеки НГУ Людмила Дистанова рассказала о многолетнем плодотворном сотрудничестве Виктора Георгиевича с Научной библиотекой НГУ. Она обратила внимание на то, что в 2009 году к 50-летию библиотеки он опубликовал статью о роли библиотеки в жизни университета, озаглавив ее «О приходящем и вечном», и высоко оценила проводившиеся Виктором Георгиевичем в библиотеке публичные просветительские лекции. Людмила Дистанова описала, каким образом происходил процесс подготовки к ним, когда сотрудники готовили к каждой соответствующую выставку. Благодаря такому подходу лекции превращались в настоящее действо, привлекающее множество заинтересованных слушателей.

— Мне повезло учиться у Виктора Георгиевича. Он был очень гармоничным человеком — выдающимся ученым, сказавшим свое слово в науке, получившим известность не только в России, а также талантливым лектором и замечательным педагогом. Свои лекции он сопровождал удивительными схемами, которые делали материал более доступным для понимания. Говорил неспешно, и это было так изящно! Лекции складывались в очень красивую концепцию развития динамики литературного процесса, — вспоминала кандидат филологических наук Валентина Мельничук.

О лекциях Виктора Георгиевича Одинокова вспоминали многие. Его ученики и коллеги, которые не смогли присутствовать на заседании круглого стола, прислали в адрес мероприятия свои письма с воспоминаниями. Одно их них — от доктора филологических наук, профессора НГУ Леонида Панина.

— Как педагог, он был человеком своего времени — времени, когда здание науки в Сибири возводилось на прочных логических (если не сказать «математических») основаниях, и когда филологи-«лирики» стремились к тому, чтобы их теории выражались в форме не менее четкой и последовательной, чем у «физиков» и прочих представителей точных и естественных наук.

В шестидесятые и семидесятые годы в этом диалоге разных наук и разных картин мира, сосуществовавших в пространстве НГУ, родились многие педагогические новации, которые сегодня принимаются как должное. Схемы литературных явлений, о которых помнят все студенты Виктора Георгиевича, — методический инструмент того же порядка, что и схемы Кирилла Андреевича Тимофеева, по которым все школьники Академгородка учились разбирать предложения.

Логика, системный подход применялись к «лирическому» материалу так тонко, что не разрушали его, но проясняли, высвечивали по-настоящему важное. И очень созвучным нашему времени и одновременно девятнадцатому веку было стремление к наглядности, как сейчас сказали бы, к визуализации.

Схемы Виктора Георгиевича были именно визуализацией литературного процесса, зримым введением в него, и, конечно, для студентов, которые только-только начинали приобщаться к невероятно сложным идеям русской классики, такой инструмент был спасением.

Благодаря им такие предметы, как «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «История русской литературы XIX века», становились действенным звеном в подготовке филологов, — рассказал в своем письме Леонид Панин.

Проведенное мероприятие показало, что память о таких людях, каким был Виктор Георгиевич, сохраняет связь времен и развивает традиции в условиях современности.

Виктор Георгиевич Одиноков (1924 – 2016) — доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии образования, автор большого количества научных монографий, учебных пособий для вузов. С 1962 г. работал в НГУ. В составе Государственной комиссии по общественным наукам он принимал непосредственное участие в создании гуманитарного факультета НГУ. В 1965 г. по конкурсу был избран на должность доцента, затем — профессора кафедры общего языкознания, в составе которой он руководил секцией литературоведения. В 1975 г. была создана кафедра литературы, которую В. Г. Одиноков возглавлял до 2008 г.

В. Г. Одиноков был одним из инициаторов и организаторов издания «Очерков русской литературы Сибири», которые получили признание в отечественном и зарубежном литературоведении как первое в России исследование по истории региональной литературы. Многие годы В. Г. Одиноков сотрудничал с редколлегией серийного издания «Литературное наследство Сибири», с 1977 по 1987 г. входил в состав редколлегии журнала «Сибирские огни», в котором курировал отделы прозы и критики, был членом редколлегии «Сибирского филологического журнала», ответственным редактором «Вестника НГУ Серия: История, филология».

С 1965 по 1982 годы В.Г. Одиноков входил в состав Головного совета по филологическим наукам при Минвузе СССР. Им прочитаны циклы лекций в 15 университетах России, а также в Мюнхенском, Ольденбургском, Регенсбургском, Тюбингенском (Германия), Лодзинском (Польша), Брненском (Чехия).

