Высшая школа экономики стала лидером по числу дипломантов седьмого сезона «Я — профессионал»

Подведены итоги седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Дипломантами VII сезона стали 3872 участника, из них 260 — студенты Вышки. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Седьмой сезон интеллектуального состязания прошел по 73 направлениям — от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тысяч участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3872 статуса дипломанта, из них 1271 победитель, 2037 призеров, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.

«Список направлений Всероссийской олимпиады студентов “Я — профессионал” ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Москвы особенно активно проявили себя в дисциплинах “Лечебное дело и педиатрия” (83 дипломанта), “Математика” (73), “Биотехнологии” (54). Поздравляю участников с высокими результатами», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. В 2024 году, как и в 2023-м, НИУ ВШЭ провел семь направлений: «Бизнес-информатика», «Дизайн», «Журналистика», «Квантовые технологии», «Социология», «Урбанистика» и «Экономика». В этом сезоне «Урбанистика» была впервые реализована в очном формате на девяти площадках, а «Журналистика» вернулась в очный режим спустя три года проведения в онлайне. Несмотря на это, количество участников заключительного этапа сохранилось на уровне прошлого года. Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди которых и учебные заведения Москвы. По окончании сезона студенты смогут воспользоваться карьерными возможностями: дипломанты и участники заключительного этапа с ненулевым результатом получат доступ к порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров — партнеров проекта: ПАО «Сбербанк», ПАО «ГМК “Норильский никель”», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», Газпромбанк (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная металлургическая компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Благотворительный фонд «Система», ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Возможности для профессионального роста предоставляет и традиционный технический партнер «Я — профессионал» — «Яндекс». Два направления Вышки — «Бизнес-информатика» и «Экономика» — вошли в топ-5 самых востребованных направлений по стажировкам. Лучшие участники олимпиады со статусом дипломанта получат льготы при поступлении на следующую ступень образования и смогут пройти стажировки в крупнейших профильных компаниях. Абитуриенты Высшей школы экономики, ставшие победителями и призерами, могут получить максимальные баллы за вступительные испытания и скидку до 70% при поступлении на платные места в магистратуру. Соответствие направлений олимпиады «Я — профессионал» и магистерских программ Вышки представлено на сайте.

Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ, поделился актуальной статистикой: «В 2024 году количество регистраций на олимпиаду “Я — профессионал” в совокупности по всем направлениям ВШЭ выросло почти на 40%. Медалистами по нашим направлениям стали 60 участников, что на 15% больше, чем в прошлом году. Для проведения заключительного этапа мы открыли 15 очных площадок по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Студенты Вышки в очередной раз показали высокий уровень подготовки и мотивации, благодаря чему наш университет стал лидером по числу дипломантов, обучающихся в нашем вузе».

