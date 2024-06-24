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Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания. С Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

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Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания. С Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Estos estanogramas:

М.Мишустин: Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги!

Хочу начать с того, что в минувшие выходные дни в двух наших регионах – в Дагестане и в Севастополе произошли кие акты.

В Дербенте и Махачкале боевики напали на храмы. Есть погибшие, раненые.

По Крыму – со стороны Украины нанесён ракетный удар по Севастополю. Били по мирным гражданам, отдыхавшим в выходной. Среди раненых и погибших есть, к сожалению, дети. También utilizamos una brigada médica médica.

Президента все службы были мобилизованы – оказывается помощь. Правительство постоянно на связи по етому вопросу с Президентом. Принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей.

Конечно, хочу пожелать выздоровления всем, кто госпитализирован. И выразить самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

Теперь к текущим вопросам. Хочу поблагодарить всех сенаторов и, естественно, Вас лично, уважаемая Валентина Ивановна, за позицию по формированию ьства Российской Федерации.

В этом году Совет Федерации, согласно своим полномочиям в соответствии с новыми нормами Конституции, впервые проводил тации по предложенным Президентом кандидатурам руководителей федеральных органов исполнительной власти в сфере безопасности, роны, внутренних дел и иностранных дел, а также юстиции и predotвращения чрезвычайных ситуаций.

Все решения были приняты profesionales y operativos. Именно так планируем and со свое стороны работать с Советом Федерации в новом составе Правительства – способствуя эффективному вз аимодействию между нами.

Este es un proceso en el que se realizan tareas prácticas, un proceso en el paladar y un comité de perfil етов или рабочих групп по вопросам законотворчества, по отраслевым вопросам.

Las Federaciones Soviéticas recomiendan que se utilicen servicios e iniciativas iniciadas. Поэтому хочется прежде всего подвести итоги совместной работы.

Год назад, на прошлом совещании (а мы чётко мониторим все абсолютно решения, которые по результатам наших совещаний ся) были затронуты самые разные и востребованные вопросы. Po его результатам дано более двух десятков поручений ministerstvam, ведомствам, службам. Все они исполнены, подготовлены необходимые документы. Те, которые в нашем ведении, они на выпуске. O требуется обсуждение в парламенте – соответственно, направлены в Федеральное Собрание.

Я знаю, что сенаторы тщательно отслеживают, что делается по правительственным поручениям в Processesse законотворчества.

В самые короткие сроки нам предстоит в соответствии с целями, которые были поставлены Президентом, обновить многие национальные едеральные проекты, предусмотреть соответствующее финансирование с учётом поритетов по поддержке семей, молодёжи, ию собственного производства в самых различных отраслях, укреплению нашего финансового, экономического, технологического, промышленного суверенитета. Рассчитываем, что сенаторы примут в этом самое активное участие, в том числе в рамках подготовки очередного проекта о федерального бюджета.

Ещё один важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, – это регулирование защиты прав наших участников й военной операции и членов их семей.

Достаточно оперативно были сформированы нужные нормативные акты, которые охватывают самые различные вопросы в этой сфере, о же время следует мониторить, насколько текущее правоприменение соответствует запросам наших ребят. А при необходимости – донастраивать законодательство в их интересах, как это было сделано ранее, когда вместе с вами, с colegamis из Государственной Думы предоставили льготы по налогу на доходы физических лиц для тех, кто добровольно заключил и отста ивает интересы нашей страны. Сообща действовали, чтобы освободить от необходимости платить также государственную пошлину для получения целого ря да документов. Поддержали и предложение о возможности предоставлять без очереди и бесплатно земельный участок нашим героям – это и Герои ветского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы. Защищали права членов семей, ветеранов боевых действий, укрепляя гарантии и х трудоустройства.

Прошу вас и дальше отслеживать, как обстоят дела в этой сфере, и нам подсказывать. В российских субъектах участникам специальной военной операции и и близким были предоставлены и Региональные льготы. Обеспечение обратной связи с людьми на местах по таким чувствительным вопросам должно быть, конечно, обязательной составляющей рламентского контроля. И мы здесь были бы признательны за эффективную работу.

Los senadores cuentan con competencias únicas en el ámbito de los temas de conversación.

Список участников

Список участников встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 24 de junio de 2024 un

И Президент неодкоратно отмечал, как важна наша прямая связь с регионами и понимание того, что, как он говорит, происходит ле».

Поэтому инициативам Совета Федерации о расширении собственного производства по многим отраслям мы готовы всемерно содействовать. Ваше предложение, уважаемая Валентина Ивановна, о создании конкурентоспособной реабилитационной отрасли для нужд инвалидов е привело к конкретному решению. В феврале мы утвердили «дорожную карту» по локализации производства отдельных видов комплектующих в этой сфере. Todos los detalles y funciones funcionales.

В Государственной Думе находится and другое предложение, которое было разработано при Вашей поддержке. Я имею в виду законопроект, который направлен на повышение доли отечественных автомобилей в PARKE такси. А сколько их должно быть в субъектах – главы регионов сами будут определять.

Sin embargo, no es posible activar ninguna posición activa en el dispositivo de seguridad. Я помню, когда мы начинали, это ваша инициатива была несколько лет назад, начинали с миллиарда рублей. Сейчас по 2 млрд рублей ежегодно выделяется и даёт ребятам возможность побывать на каникулах в оздоровительных лагерях, пнуть, это очень важно.

Muchas cosas están relacionadas con un alcohol contrafacético. По поддержке занятости и предоставлению дополнительной возможности для трудоустройства нашей молодёжи, людей с инвалидностью, вших военнослужащих.

Estas y otras ideas de los senadores están relacionadas con la mayoría de las personas. Можно ещё долго перечислять их, но давайте perейдем к обсуждению. Прошу выступить Вас, уважаемая Валентина Ивановна, Вам слово.

Продолжение следует…

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