Безопасность на производстве: студенты Политеха показали высокие результаты

Студенты Инженерно-строительного института Политеха успешно выступили на очном этапе регионального конкурса «ТИМ в охране труда».

Этот этап конкурса собрал лучших специалистов и экспертов в области охраны труда из разных организаций региона, предоставив им возможность продемонстрировать свои знания и навыки в реальных условиях. Участники соревновались в практических заданиях на повышение культуры безопасности и улучшение рабочих условий, попутно обмениваясь опытом и закрепляя профессиональные связи.

Студенты Политеха успешно справились с оценкой профессиональных рисков, оказанием первой помощи, использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) при работе на высоте, а также продемонстрировали опыт использования технологий информационного моделирования (ТИМ) для решения задач охраны труда.

В личном первенстве первое место занял Дмитрий Лисов, второе — Владислав Костерин, третье — Константин Мительский.

В командных соревнованиях по оказанию первой помощи лучшими стали Максим Сафонов, Оксана Лазурина и Анна Твердовская.

В соревнованиях по использованию СИЗ победили студенты ИСИ Марина Петухова, Артём Миронов и Вадим Курмышов.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки студентов ИСИ и их способность эффективно применять теоретические знания на практике, внося значительный вклад в обеспечение безопасности на производстве.

Студенты отметили, что конкурс был не только интересным, но и чрезвычайно познавательным. Задания, которые они выполняли, максимально приближены к реальным условиям, поэтому ребята смогли применить свои теоретические знания на практике и приобрести ценный опыт.

В подготовке студентов участвовали доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Владимир Шарманов, доценты Высшей школы техносферной безопасности Нина Румянцева и Алексей Ульянов.

Инженерно-строительный институт благодарит Группу компаний «Эталон» за предоставленную возможность участвовать в этом важном и полезном мероприятии.

