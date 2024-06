Археологические памятники, реликтовые леса и экологические проекты Оренбуржья – в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 25 по 27 июня пройдут Дни Оренбургской области. В ходе тематических дней посетители экспозиции «Роснефти» познакомятся с уникальной природой Оренбуржья, а также с социальными и экологическими проектами, реализуемыми Компанией в регионе.

Оренбургская область – один из крупнейших регионов России, который расположен на стыке Европы и Азии. Регион обладает мощным минерально-сырьевым потенциалом, в частности богатыми залежами нефти и природного газа. Доля «Роснефти» в нефтедобыче Оренбургской области составляет около 50%. Разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений в крае ведет один из ключевых добывающих активов Компании – «Оренбургнефть». В 2024 году накопленная добыча предприятия превысила 456 млн тонн нефти.

Предприятие ежегодно демонстрирует стабильно высокие показатели и является крупнейшим налогоплательщиком региона. На протяжении 10 лет «Оренбургнефть» имеет статус «Лидера экономики», а также организации высокой социальной эффективности и лидера экологической ответственности.

На территории Оренбургской области сотрудники предприятия на системной основе проводят масштабные мероприятия по охране окружающей среды и воспроизводству природных и водных биоресурсов. В 2023 году высажено порядка 2 500 деревьев, в бассейны реки Волга и Урал выпущено более 24 тыс. мальков ценных пород рыб, собрано и сдано на переработку более 6 тонн макулатуры, пластика и других отходов. В прошлом году «Оренбургнефть» направила на реализацию природоохранных и природовосстановительных мероприятий 2,9 млрд рублей.

Большое внимание нефтяники уделяют эколого-просветительской работе – совместно с детьми и молодежью «Движения первых» в регионе проводятся масштабные экологические проекты и акции.

В рамках тематических дней Оренбургской области гости павильона познакомятся с уникальными особенностями природы региона, узнают о редчайших геологических и археологических памятниках, крупнейшем реликтовым массивом Евразии – Национальном парком «Бузулукский бор». Посетителям расскажут о великих русских писателях, которые создали свои произведения в этом степном крае.

Работы оренбургских фотографов продемонстрируют неповторимые пейзажи Оренбуржья.

Для детей и их родителей предусмотрена увлекательная программа с познавательными викторинами и творческими мастер-классами по росписи футболок и созданию авторских сумок-авосек из природных материалов.

Об основных событиях Дней Оренбургской области и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина до 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

24 июня 2024 г

