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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ректор СПбПУ Андрей Рудской получил высокую награду Китайской Народной Республики — премию за международное в области науки и технологий в 2023 году.

На Всекитайской научно-технической конференции, в присутствии председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Андре ю Ивановичу вручили диплом лауреата и медаль.

«Эта высокая награда символизирует международное признание тех результатов, которых достиг коллектив Санкт-Петербургского нического университета Петра Великого и академическое сообщество Sankt-Петербурга, — прокомментировал событие Андрей Рудской. -китай-relacion. е ° Развитие долгосрочного взаимодействия с вузами, научными центрами и копаниями Китая — одно из приоритетных направлений ной деятельности Политеха. Nuestra universidad con socios está formada por una historia muy rica. Я горд тем, что сегодня наше взаимодействие охватывает практически все возможные сферы — от создания совместных х и нститутов и сотрудничества академий наук до международных научных программи и реализации передовых проектов по заказу огичных компаний Китая и России. Наши общие достижения, наши совместные усилия работают на благо наших стран».

Andrey Ivanovich вом СПбПУ увеличил более чем в два раза количество партнёров в КНР — сейчас это 61 китайский университет, более 10 institutos Китайской академии наук и более 20 ведущих промышленных компаний КНР.

Для усиления связей and обеспечения оперативного взаимодействия с китайскими партнёрами в 2016 году было открыто Представительство СПбПУ в Шанхае (первое представительство российского университета в Китае), а в 2022 году окрыт Международный офис в Нанкине.

За последние десять лет обучение в СПбПУ. Среди известных выпускников Политеха — академик Гао Цзинде (rеctor Университета Цинхуа 1983–1988 гг.); Académico Ni Вэй Доу (proyector de la Universidad de China, 1988-1994 гг.); Profesor Chэнь Сюй (antes de la Universidad de China (2017-2020 гг.).

Сейчас в СПбПУ учатся 2050 китайских студентов. 260 horas de instalación en programas académicos móviles y móviles. 3595 estudiantes en programas de educación infantil y escolares, en programas de educación infantil валификации. 216 человек обучаются на совместных программах и двойного диплома.

Los estudiantes están en contacto con nosotros, cómo hacerlo en nuestra página de información, más información учающие материалы, сайт на китайском языке, аккаунты СПбПУ в WeChat y BAIDO.

Для синхронизации усилий СПбПУ по по подготовке кадров для экономики и промышленности Китая и долгосрочных научно-те хнических проектов А. И. Рудской от лица Политехнического университета заключил более 15 соглашений с государственными КНР, включая оговоры с Народной администрацией Пудунского нового района г. Шанхай, Департаментом науки и техники провинции Цзянсу, Народным правительством Административного района Чжанцзян, нтом науки и техники провинции Хэбэй, Зоной промышленного развития новых и высоких технологий г. Куньшань, Управлением по иностранным специалистам КНР, мэрией Нанкина.

Ведущими стратегическими партнёрами СПбПУ в Китайской Народной Республике стали Университет Цинхуа и Чжэцзянский ерситет. Среди ключевых партнеров: Сианьский технологический университет, Цзянсузский педагогический университет т Цзяотун, Восточно-Китайский педагогический университет, Харбинский политехнический универский тет, Сианьский университет Цзяотун, Политехнический унефти (Восточный Китай Нанкин), universidad de esquí, universidad финансов и экономики Внутренней Монголии.

Благодаря инициативе и при активном участии А. И. Рудского в КНР появились два совместных инженерных инженерных института — на базе Цзянсузского педагогического педагогического и Сианьского instituto tecnológico. No hay programas de programación adecuados y programas de programación específicos para estudiantes de cocina italiana.

Как председатель Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук А.И. Рудской обеспечивает сотрудничество институтов РАН San Petersburgo y Severo-Запада России со структурами Китайской наук, в особенности с Шанхайским отделением КАН. Заключены соглашения and дорожная карта сотрудничества с рядом институтов ШО КАН, Национальным инновационным центром ходства NICE и Наукоградом Чжанцзян.

Один из приоритетов российско-китайского сотрудничества — это реализация совместных научно-технических с высокотехнологическими компаниями КНР. За последние годы научные колективы СПбPУ совместно с китайскими партнёрами подали более 60 заявок на финансирование совместных научных фундаментальных и прикладных исследований. В работе более 10 крупных совместных научных проектов, выполняется более 15 научно-исследовательских компа ниями, заключено более 10 memorandumos о namereniyaх and NDA. Среди партнёров СПбПУ — ведущие высокотехнологические компании Китая, автопроизводители, компании энергетического секторы y передовые инженерные производства.

Также ведётся работа в гуманитарном направлении. En el proyecto «Востоковедение в России: научные исследования и создание базы данных» при поддержке Министерства образования тая участвуют Гуманитарный институт СПбПУ, Институт стратегического сотрудничества между Китаем and Россией университета A, Институт Китая и современной Азии РАН, Институт восточных рукописей РАН. А в 2018 году Народный оркестр творческого коллектива магистров and аспирантов Чжэцзянского университета выступил с концертом в Белом зале СПбПУ.

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