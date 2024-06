Алина Шестакова — лучшая выпускница Политеха 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 июня в Атриуме Петропавловской крепости состоялась церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2024 года. В честь самых талантливых, амбициозных и целеустремлённых ребят прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Политехнический университет представляла Алина Шестакова, выпускница магистратуры Института компьютерных наук и технологий по направлению «Программная инженерия».

Организаторами мероприятия стали комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Церемония награждения лучших выпускников проводится в Петербурге с 2003 года.

От имени правительства Санкт-Петербурга сердечно приветствую вас. Вы талантливые и умные, сделаете всё возможное, чтобы наш город процветал и нашим жителям жилось более комфортно. Желаю вам оптимизма, здоровья, успехов, всегда принимайте правильные решения и верьте в себя. Спасибо вашим родителям и преподавателям , — обратилась к выпускникам вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

Наталья Чечина и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов вручили 61 лучшему выпускнику благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга и бронзовые статуэтки сфинксов. Честь произвести полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе была оказана выпускнице СПбПУ Алине Шестаковой.

Для меня стало неожиданным оказаться в числе двух выпускников, которым доверили выстрелить из пушки, делала я это впервые! Во время награждения у меня было море эмоции. Горжусь, что мне выпала честь представлять Политех на таком грандиозном событии. Благодарю alma mater, преподавателей и научного руководителя , — поделилась Алина.

Девушка окончила языковую школу с золотой медалью. Но математический склад ума определил дальнейшее направление учёбы: Алина видела себя только программистом.

В детстве я мечтала стать тренером, экономистом и даже врачом, как мама. Мне всегда очень нравились языки и математика, и в старших классах, когда нужно было выбирать направление учёбы в вузе, я поняла, что больше всего подойдет программирование. Когда я поступала на направление “Программная инженерия”, там были самые высокие проходные баллы. Я была счастлива учиться в Политехе. Это была любовь с первого взгляда! Когда я приехала подавать документы для поступления, меня поразили кампус университета и величественное главное здание , — рассказала Алина.

Все шесть лет обучения в бакалавриате и в магистратуре девушка училась только на «отлично». За достижения награждена нагрудным знаком СПбПУ «Отличник учёбы». Алина — именной стипендиат Правительства РФ, стипендиат Президента РФ по приоритетным направлениям подготовки. Многократный победитель и призёр всероссийских и международных олимпиад в области информационных технологий, программирования и иностранных языков, а также финалист олимпиады «Я — профессионал».

Во время торжественной церемонии Алину поддерживали мама Людмила Андреевна и подруга детства.

Моя дочь всегда была целеустремленной и трудолюбивой. В Политехе на таком сложном направлении среди сильных однокурсников она стала лучшей. Мы счастливы и гордимся. Училась Алина легко, в удовольствие. Она мечтала попасть в Политех и заниматься у лучших педагогов и научных наставников , — поделилась Людмила Шестакова.

С важным и запоминающимся днём Алину поздравила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова: Сегодня открываются двери в новую жизнь, пройден важный и трудный этап. Желаю Алине никогда не забывать чудесные студенческие годы, сохранить на всю жизнь жажду знаний. У большинства выпускников защиты уже позади. Уверена, что всем им удастся построить успешный и счастливый дальнейший путь, в котором они будут применять полученные в Политехе знания .

