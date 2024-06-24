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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

24 июня в Атриуме Петропавловской крепости состоялась церемония чествования лучших выпускников вузов Sankt-Peterburga 2024 go да. В честь самых талантливых, амбициозных и целеустремлённых ребят прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина . Политехнический университет представляла Алина Шестакова, выпускница магистратуры Instituto de computación y tecnología равлению «Программная инженерия».

Организаторами мероприятия стали комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и Совет в вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Церемония награждения лучших выпускников проводится в Петербурге с 2003 года.

От имени правительства Санкт-Петербурга сердечно приветствую вас. Вы талантливые и умные, сделаете всё возможное, чтобы наш город процветал and нашим жителям жилось более комфортно. Esto es óptimo, adecuado, adecuado y debe mantener una buena reputación y un buen estado de ánimo. Спасибо вашим родителям и преподавателям, — обратилась к выпускникам вице-губернатOR Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

Natalya Chechenia y председатель Совета ректоров вузов Sankt-Peterburga y Ленинградской области Алексей Демидов вручили 61 лу чшему выпускнику благодарственные письма gobernator de San Petersburgo y бронзовые статуэтки сфинксов. Честь произвести полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе была оказана выпускнице СПбПУ Алине Шестаковой.

¡Para que algunas personas no estén dispuestas a usar dos computadoras, algunas personas usan estas herramientas, de modo que no se pierdan! Во время награждения у меня было море эмоции. Por favor, что мне выпала честь представлять Политех на таком grande событии. Благодарю alma mater, преподавателей и научного руководителя, — поделилась Алина.

Девушка окончила языковую школу с золотой медалью. No hay ninguna opción matemática en la que se haya utilizado este programa: Alina Videla tiene este programa.

В етстве я мечтала стать тренером, экономистом и даже врачом, как мама. Мне всегда очень нравились языки и математика, и в старших классах, когда нужно было выбирать направление учёбы в вузе, ла, что больше всего подойдет программирование. Когда я поступала на направление “Programa de ingeniería”, там были самые высокие проходные баллы. Я была счастлива учиться в Политехе. ¡Это была любовь с первого взгляда! Когда я приехала подавать документы для поступления, меня поразили кампус университета и величественное здание, — Alina.

Все шесть лет обучения в бакалавриате и в магистратуре девушка училась только на «отлично». За достижения награждена нагрудным знаком СПбПУ «Отличник учёбы». Алина — именной стипендиат Правительства РФ, стипендиат Президента РФ по приоритетным направлениям подготовки. Многократный победитель и призёр всероссийских и международных олимпиад в области информационных технологий, программирования и иностранных языков, а также финалист олимпиады «Я — профессионал».

Во время торжественной церемонии Алину поддерживали мама Людмила Андреевна и подруга детства.

Моя дочь всегда была целеустремленной и трудолюбивой. В олитехе на таком сложном направлении среди сильных однукурсников она стала лучшей. Мы счастливы и гордимся. Училась Алина легко, в удовольствие. Она мечтала попасть в Политех и заниматься у лучших педагогов и научных наставников, — поделилась Людмила Шестакова.

С важным и запоминающимся днём Алину поздравила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова: Сегодня о ткрываются двери в новую жизнь, пройден важный и трудный этап. Желаю Алине никогда не забывать чудесные студенческие годы, сохранить на всю жизнь жажду знаний. У большинства выпускников защиты уже позади. Уверена, что всем и м удастся построить успешный and счастливый дальнейший путь, в котором они будут применять полученные ехе знания.

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