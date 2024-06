Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

С важным и запоминающимся днём Алину поздравила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова: Сегодня о ткрываются двери в новую жизнь, пройден важный и трудный этап. Желаю Алине никогда не забывать чудесные студенческие годы, сохранить на всю жизнь жажду знаний. У большинства выпускников защиты уже позади. Уверена, что всем и м удастся построить успешный and счастливый дальнейший путь, в котором они будут применять полученные ехе знания.

Девушка окончила языковую школу с золотой медалью. No hay ninguna opción matemática en la que se haya utilizado este programa: Alina Videla tiene este programa.

¡Para que algunas personas no estén dispuestas a usar dos computadoras, algunas personas usan estas herramientas, de modo que no se pierdan! Во время награждения у меня было море эмоции. Por favor, что мне выпала честь представлять Политех на таком grande событии. Благодарю alma mater, преподавателей и научного руководителя, — поделилась Алина.

От имени правительства Санкт-Петербурга сердечно приветствую вас. Вы талантливые и умные, сделаете всё возможное, чтобы наш город процветал and нашим жителям жилось более комфортно. Esto es óptimo, adecuado, adecuado y debe mantener una buena reputación y un buen estado de ánimo. Спасибо вашим родителям и преподавателям, — обратилась к выпускникам вице-губернатOR Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

24 июня в Атриуме Петропавловской крепости состоялась церемония чествования лучших выпускников вузов Sankt-Peterburga 2024 go да. В честь самых талантливых, амбициозных и целеустремлённых ребят прозвучал полуденный выстрел из пушки Нарышкина . Политехнический университет представляла Алина Шестакова, выпускница магистратуры Instituto de computación y tecnología равлению «Программная инженерия».