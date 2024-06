Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

24 июня Михаил Мишустин встретится с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

В мероприятии примут участие Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, заместители Председателя Правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Дмитрий Чернышенко, Министр финансов Антон Силуанов, Министр строительства и жилищно-коммунального строительства Ирек Файзуллин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Яцкин, заместители Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Николай Журавлёв, Константин Косачёв, Инна Святенко.

