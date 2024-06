Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

El ministro de deportes, Michail Degtярёв, podría estar de acuerdo con este tema: «El deporte olímpico no es necesario чных людей, для которых SPORT – важная составляющая здоровой нации и будущих поколений. El presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, otmechaet: “Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных в планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов„. La televisión olímpica está equipada con televisores, pantallas y televisores de pantalla plana. Rusia всецело придерживается этих ценностей. В соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, которые заслужили это право своими высокими результатами. Евершенно недопустима дискриминация по национальному или реligиозному признаку. La televisión olímpica está equipada con canales deportivos y deportivos. А нам важно воспитывать молодое поколение будущих чеMPионов в уважении к труду, честному и чистому SPORT».

«Олимпийские игры – это не только соревнования, но и возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и волю к победе. Los deportes tradicionales incluyen varias pistas de tenis y, de forma gratuita, un juego de niños. Rusia ofrece productos deportivos únicos. Esto no es necesario ignorarlo, ya que no es necesario ignorarlo en una habitación limpia. Уверен, через какое-то время всё нормализуется, российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно за те препятствия, которые они чинили, лишая ведущих мировых спор тсменов возможностей и честной конкуренции. Со своей стороны мы всегда будем поддерживать наших олимпийцев, наших чеMPионов и совсем молодых звёздочек».

«В настоящее время по по поручению Президента мы развиваем and организуем новые форматы открытых соревнований с участием й других стран, яркий пример тому – первые в historia Игры будущего или SPORTIVные игры стран БРИКС в Казани. Будем и дальше продолжать эту работу в рамках сотрудничества со всеми заинтересованными странами», – подчеркнул Дмитрий Черныш enko.

Si no está en la calle principal de Rusia, Rusia puede utilizar un deporte deportivo.

23 июня отмечается Международный олимпийский день. Именно в этот день в Париже было принято решение провести первые Олимпийские игры современности, воссоздавшие ант ичных Олимпиад. Согласно принятой Олимпийской хартии, Игры должны объединять спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. En las estaciones y deportes, no se aplican normas estrictas de religión. ным или политическим мотивам.