Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Главное событие недели – начало приемной кампании 2024. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о новшествах этого года, а Владимир Строев посоветовал абитуриентам особенное внимание уделить выбору вуза. Между тем у нас открылся новый сезон «Университетских смен» и ребята уже успели встретиться с Любовью Розенберг, чему были несказанно рады. Наши эксперты за неделю обсудили самые разные темы: от курса валют и роста цен до игр электронных и политических.

Владимир Строев рассказал о целях проекта, реализуемого по гранту Минобрнауки России под названием «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно–аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла». «Целью реализации гранта является уменьшение человеческого вмешательства в различные процессы в сельском хозяйстве и создание цифровой основы для функционирования агрохозяйств нового поколения, которые будут независимы от иностранных разработчиков», – поделился Владимир Витальевич.

Также ректор ГУУ на пресс–конференции отметил, что в этом году принято решение повысить цены на обучение не более чем на 4%, «чтобы дать возможность поступить всем желающим», назвал направления, усиленные бюджетными местами, рассказал об именных стипендиях от выпускников вуза, «которые по размеру могут быть сопоставимы с зарплатой», оценил актуальность англоязычных программ и представил соотношение бюджетных и платных мест в ГУУ. «У нас в этом году 30% бюджетных и 70% платных мест», – сказал Владимир Строев.

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев объяснил, почему провалилась «формула мира» Зеленского. «Этот план был хорош в условиях стабильного фронта. Но сейчас ситуация принципиально изменилась. Российская оборонная система оказалась более жизнеспособной в условиях сегодняшних вызовов», – подчеркнул Сергей Владимирович.

Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал, почему ориентация на СПГ ведет к новым проблемам для Европы. «Если на мировом рынке СПГ будут наблюдаться даже незначительные колебания предложения и спроса, это незамедлительно отразится на ценах на газ, а Европа и так уже платит непомерно высокую цену за энергоносители», – отметил эксперт.

Еще Евгений Смирнов оценил, как «затейливо» 14–й пакет санкций обходит поставки российского СПГ в Европу. «14–й пакет санкций вводит ограничения лишь в отношении перевалки российского СПГ через европейские порты, тогда как прямые поставки конечным европейским импортерам не запрещены», – рассказал экономист.

Также Евгений Смирнов отметил изменения структуры российского экспорта на мировом рынке угля. «В условиях санкций Россия, являющаяся ключевым игроком на мировом рынке угля, в большей степени ориентируется на поставки коксующегося угля, по которому прибыльность экспортеров выше, и таким образом замещает экспорт энергетического угля», – объяснил профессор.

Помимо этого, Евгений Смирнов рассказал, как повлияют санкции против Мосбиржи на курс рубля и цены. «Санкции в отношении Мосбиржи вряд ли отразятся на россиянах, если они не будут делать резких движений и совершать валютные операции в первые дни после санкций, когда на рынке царит ажиотаж и разгул спекулянтов, желающих заработать быстрые деньги», – отметил эксперт.

Еще Евгений Смирнов оценил, к чему приведет рост госдолга США. «Процентные ставки в США сегодня беспрецедентно высоки, и государству становится все сложнее занимать деньги. В связи с этим, в стране сохраняется высокий хронический дефицит бюджета, и даже уже на 2024 году имеющиеся прогнозы скорректированы в сторону повышения», – спрогнозировал эксперт.

Также Евгений Смирнов назвал два ключевых канала поставок, которые позволяют России продолжать торговлю с ЕС. «Это импорт Россией из альтернативных (не входящих в ЕС) стран, которые не придерживаются санкционной политики, а также поставки товаров в рамках практики уклонения от санкций и использования стран–реэкспортеров», – перечислил экономист.

Кроме того, Евгений Смирнов объяснил, почему Западный бизнес не спешит уходить из России. «Многие компании в отраслях, производящих потребительские товары (такие, как Procter & Gamble), сохранили не только продажи, но и производство в нашей стране. Они сослались на то, что продукция, которую они производят, является социально значимой. Например, это детские товары», – отметил профессор.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, во сколько обойдется восстановление машины после дождя. «Сильный дождь может стоить для автолюбителей серьезных вложений, которые зависят от марки машины и могут достигать более миллиона рублей. В этом случае лучше застраховать своего железного коня заранее», – посоветовала экономист.

Также Галина Сорокина раскрыла причины роста цен на ягоды. «Если спрос подскакивает, появляется дефицит – бизнес поднимает цену. После первого шока покупатели привыкают к ней, и смысла сильно понижать ее в дальнейшем нет… Если пошли слухи, что сейчас какой-то товар пропадет, не надо за ним сразу бежать в магазин», – предостерегла профессор.

Еще Галина Сорокина рассказала о работе службы финансового мониторинга и валютного контроля (ФМиВК). «Централизация надзорных функций в одной службе позволит более эффективно отслеживать нарушения в сфере ПОД/ФТ, совершаемые НФО, и, надеюсь, снизит количество финансовых преступлений, от которых страдают граждане России», – отметила Галина Петровна.

Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ИИС ГУУ Андрей Стариковский оценил негативное влияние Hamster Kombat на игроков. «Эта игра, как и любая другая, где присутствует азарт, может привести к зависимости и нервным срывам для многих игроков», – предупредил эксперт.

Можно ли заработать, тапая на хомяка, подробно рассказали в статье на Дзен.

Также Андрей Стариковский дал советы по составлению надежного пароля. «В то время, как пароль длиной в 7 символов может быть взломан за 0,2 миллисекунды, на взлом пароля из 12 символов может потребоваться до ста лет», — заметил эксперт.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов поделился мнением о том, как Банк России будет устанавливать курс рубля. «Несмотря на остановку биржевых торгов, возможность определения справедливого курса доллара у нас сохраняется. Главное только, чтобы, как это иногда бывает, желание показать «приятную для большого начальства цифру» не перевесило здравый смысл», – рассуждает экономист. Статью на эту тему в удобном формате читайте и на канале ГУУ в Дзен.

Также Николай Кузнецов объяснил, почему с 1 июля взять кредит станет сложнее. «Банки будут отдавать предпочтение клиентам с низким показателем долговой нагрузки. Для всех прочих же кредиты станут гораздо менее доступными», – предупредил эксперт.

Еще Николай Кузнецов назвал три причины привязанности россиян к доллару и евро. «Далеко не все банки готовы с работать с «дружественной» валютой, особенно если дело касается выдачи наличных. А те, кто готовы, устанавливают неприемлемый курс», – заметил экономист.

Кроме того, Николай Кузнецов рассказал о новых правилах погашения просроченных кредитов. «Теперь из внесенной суммы будет сначала погашаться задолженность по основному долгу, а потом все остальное. Сейчас основное тело кредита погашается в последнюю очередь», – подчеркнул эксперт.

Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов обсудил нюансы дедолларизации. «Американские власти своими решениями дискредитировали себя и подорвали доверие к себе как к надежному международному партнеру, вместе с этим тает и доверие к доллару как мировой резервной валюте», – отметил экономист.

Также Константин Андрианов предупредил, что доллар может обвалиться в любой момент. «Россиянам стоит избавиться от долларов, так как это токсичная валюта, новые санкции США против Мосбиржи могут привести к ускорению дедолларизации, что в любой момент может привести к обвалу американской валюты», – предрек эксперт.

Еще Константин Андрианов отметил недостаточный рост прожиточного минимума. «Достаточность величины прожиточного минимума необходимо оценивать по соотношению со стоимостью месячного набора необходимых товаров биологического минимума, который сейчас составляет около 40 000 рублей, а к началу 2025 года будет и того выше», – заметил экономист.

Кроме того, Константин Николаевич раскрыл, сколько будет стоить юань в ближайший месяц. «Наиболее вероятно в ближайшем месяце и в более длительной перспективе нахождение курса юаня в коридоре 12–12,7 рубля», – спрогнозировал эксперт.

Также Константин Андрианов отметил стабильность курса рубля. «Нашему рублю ничего не угрожает. А потому, судьба его на ближайший период будет находиться, главным образом, в руках нашего Центробанка», – сделал вывод эксперт.

Еще Константин Андрианов поделился мнением, что доллар может уступить свои позиции, но не рухнуть. «Ослабление доллара носит глобальный характер. Оно во многом стало результатом долгосрочной стабильности и, как следствие, роста привлекательности иных резервных валют (прежде всего юаня)», – пояснил экономист.

Помимо этого, Константин Андрианов рассказал, ждать ли дефолта в США. «У североамериканской экономики, как у крупнейшей в мире, есть запас прочности. Его точно хватит на три–пять лет», – сообщил эксперт.

Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерия Иванова рассказала о том, кого ждет повышение пенсии с 1 июля. «Пенсионеры, отметившие 80–й день рождения в мае, получат надбавку в размере 100% от фиксированной части пенсии, что составляет 8 134 рубля», – поделилась экономист.

Также Валерия Иванова назвала отличительные черты финансового мошенничества в России. «В России финансовое мошенничество отличается исключительным многообразием, адаптивностью, динамизмом и способностью к модернизации в зависимости от сферы проникновения», – отметила эксперт.

Еще Валерия Иванова рассказала, зачем объединяются Wildberries и Russ. «Планируется создать современную высокотехнологичную цифровую торговую платформу. Цель объединения – выход на мировой рынок и увеличение экспорта товаров», – поведала экономист.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков назвал причины роста цен на некоторые продукты. «Во многом это инфляция спроса. Мы сейчас страна номер один по росту доходов населения», – отметил экономист.

Еще Максим Чирков оценил приостановление США договора об избежании двойного налогообложения. «В результате у компаний и граждан, которые работают на рынках США и рынках России, скорее всего, будет повышенная налоговая нагрузка», – объяснил экономист.

Кроме того, Максим Чирков раскрыл последствия введения прогрессивной шкалы для экономики РФ. «Прогрессивная шкала налогообложения затронет около 2,5% россиян. Это не такой большой процент. С другой стороны, очень большое количество граждан, которые относятся к наименее обеспеченным частям общества, будут иметь возможность получать налоговый вычет, что серьезно пополнит их бюджет», – отметил он.

Еще Максим Чирков дал прогноз развития российской экономики. «Рост ВВП будет продолжаться долгие годы, если не десятилетия. У нас дешевле сырье и энергия, мы используем свою конкурентоспособность. Рост российского рубля закономерен», – оценил эксперт.

Помимо этого, Максим Чирков рассказал, как вернуть деньги вкладчикам банков, лишенных лицензии. «Банки, которые работают в России, входят в систему страхования вкладов, и даже после процесса ликвидации банка, если не хватает его активов для выплаты гражданам, они получают свои средства в установленных лимитах от Агентства по страхованию вкладов», – поделился он.

Также Максим Чирков предположил, как изменится курс валют после введения санкций против Мосбиржи. «Центробанк еще 2 года назад был готов к введению подобных ограничений, а сами торги валютой продолжатся на внебиржевом рынке», – отметил эксперт.

Еще Максим Чирков указал на устойчивость российской энергетики к санкциям Запада. «Эффект от них для России в целом положительный, потому что вследствие введения санкций западные страны теряют свою конкурентоспособность относительно развивающихся стран, в том числе России», – заметил экономист.

Кроме того, Максим Чирков прокомментировал рост роботизации народного хозяйства. «высокие темпы роста экономики приведут к тому, что будут как миграционные потоки, так и высокотехнологичные решения кадрового вопроса. Нехватка рабочей силы настолько велика, что оба направления будут сосуществовать продолжительное время», – заметил эксперт.

Кроме того, Максим Чирков оценил реальный объем убытков, ушедших из России компаний. «Упущена прибыль, потеряны активы за два года – [это] явно превышает сумму в $107 млрд. Поэтому Reuters занижает убытки от действий иностранных политиков на территории России и в мире», – заключил экономист.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева оценила изменение цен на жилье после отмены льготной ипотеки. «Значительного падения цен, особенно в крупных городах, не стоит ожидать. Рынок жилья после отмены льготной ипотеки будет стабилен и подчинен рыночным механизмам формирования цен», – считает эксперт.

Также Наталья Казанцева прокомментировала тот факт, что некоторые банки завершили прием заявок по льготной ипотеке. «Банки обосновывали отказ тем, что ими уже сформирован кредитный пул и его обслуживание займет определенное время, как раз до окончания срока массовой льготной ипотеки или далее», – отметила экономист.

Еще Наталья Казанцева рассказала, насколько экономически обосновано подорожание тарифов ЖКХ с 1 июля 2024 года. «С позиций ресурсоснабжающих организаций это повышение является своевременным, так как его не было полтора года и при существующем уровне инфляции, износе основных фондов и отсутствии инвестиций дальнейшее развитие этих организаций будет затруднено», – поделилась эксперт.

Профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Виктор Титов дал оценку успехов «правых» на выборах в Европейский парламент. «К сожалению, они ничего не меняют. И никакой «правый поворот» в Европе не приведет к отказу от «гибридной войны», ведущейся сегодня против России», – предупредил эксперт.

Также Виктор Титов высказался об электоральных перспективах Джозефа Байдена. «Внутренние проблемы, от которых Байден и его администрация последовательно самоустранялись в течение трех лет, никуда не делись», – заметил профессор.

Еще Виктор Титов проанализировал, кто получит политическую выгоду от проведения досрочных выборов в Национальное собрание Франции. «Эммануэль Макрон … полагает, что, обострив ситуацию до предела, запугав французов призраком «национализма», можно, если не упрочить свое политическое влияние, то сохранить контроль над ситуацией в стране», – сделал вывод политолог.

Доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков сообщил, что ввозимые в страну авто могут значительно подорожать. «Оплата утильсбора будет заложена в конечную цену для потребителя, то есть стоимость импортных автомобилей вырастет на ставку сбора, что составит несколько сотен тысяч рублей», – поделился эксперт.

Также Артем Меренков дал оценку новой модели «АвтоВАЗа» LADA Iskra. «LADA Iskra – это долгосрочный проект, который будет постепенно забирать клиентов у «Гранты», а также оттянет ряд клиентуры у «Весты». «Искра» – это замах на самый массовый народный автомобиль», – заключил доцент.

Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова рассказала о том, почему «революция зарплат» отменяется. «Риск ошибок сейчас очень высок, поэтому бизнес аккуратнее подходит к стратегическим изменениям, предпочитая более гибкий подход», – поделилась она.

Кроме того, Екатерина Каштанова назвала плюсы разных форматов работы. «Профессионалы считают плюсами офисного формата четкие границы рабочего времени, хорошо оборудованное рабочее место и то, что они могут поддерживать хорошие отношения с коллегами», — заметила эксперт.

Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор оценила законопроект, который предлагает продление срочных договоров беременных сотрудниц. «С окончанием действия договора женщина теряет право на отпуск по уходу за ребенком. Для получения государственного пособия на период до достижения ребенком возраста полутора лет такая женщина должна встать на учет в социальные органы. Пособие по уходу за ребенком она будет получать минимальное», – подчеркнула доцент.

Доцент институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова рассказала, почему ожидает изменений в составе стран–лидеров мировой экономики. «К концу десятилетия можно будет увидеть изменения в составе стран лидеров мировой экономики: самой крупной экономикой мира станет Китай. За второе место с отрывом более чем в два раза будут соперничать Индия и США. Россия уверенно обойдет Японию и закрепится на 4–м месте в мире, сохранив бесспорное лидерство в Европе», – дала свой прогноз экономист.

Директор Центра социально–экономических и политических исследований Китая Госуниверситета управления Фанис Шарипов оценил перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Ключевой проблемой ШОС на сегодняшний день является необходимость обеспечения финансовой, продовольственной и энергетической безопасности стран–участниц», – уверен эксперт.

Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала о том, кто такие достигаторы и что ими движет. «Достигаторы – это люди, ориентированные на продвижение по службе любой ценой. Они играют, чтобы выиграть. Их главная цель – добиться желаемого», – поясняла психолог.

Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Елена Шаповал рассказала, какие выплаты учитываются при начислении отпускных. «Премии могут выплачиваться за труд ежемесячно, по итогам квартала, года или, например, за выслугу лет. Все они учитываются при начислении отпускных, но по-разному», – заметила эксперт.

Доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал, почему россияне предпочитают бронировать гостиницы в странах СНГ. «Клиенты онлайн сервисов бронирования – это в основном самостоятельные путешественники, целью поездки которых является не только отдых. Перечисленные направления удобны и для проведения мероприятий и для вынужденного транзита на интересующие россиян направления», – заметил эксперт.

Подробнее об этом читайте в статье на Дзен.

Необычайно насыщенная во всех смыслах неделя подошла к концу, синоптики обещают отсутствие дождей, поэтому в выходные можно насладиться летним солнцем и зарядиться энергией для будних дней.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Валерий Фальков рассказал о новшествах этого года,…” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/дайджест.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI