Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в пресс-конференции на тему: «Приемная кампания в российских вузах 2024: что изменится в этом году?», прошедшей в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Также в мероприятии приняли участие проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая, а в дистанционном формате вышел на связь ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко.

Собравшиеся обсудили главные вопросы предстоящей приемной кампании, которая начнется уже 20 июня: по каким специальностям будут бюджетные места, какие приоритеты зачисления в вузы в 2024 году, на сколько изменились цены на обучение, каковы правила приема документов в этом году, какие льготы и меры поддержки доступны абитуриентам и преподавателям.

Подробные ответы Владимира Витальевича в нашем материале.

Бюджетные места

«ГУУ в этом году выделено около 300 бюджетных мест, это 30% от планируемого набора.

Все классические направления для поступления у нас представлены, в частности «Экономика» и «Управление», в которых усилены бюджетными местами такие программы, как «Экология и природопользование», «Прикладная информатика», поскольку они наиболее востребованы сегодня. Весь социально-гуманитарный цикл программ также есть.

У нас есть уже отработанные технологии работы в рамках приемной кампании. Так, в прошлом году отлично себя зарекомендовал колл-центр, и сегодня мы продолжим реализовывать этот формат работы, высокие результаты показала клиентоориентированная приемная комиссия, которая работала с абитуриентами. Поэтому я уверен, что и в этом году все пройдет хорошо».

На сколько изменились цены на обучение

Владимир Строев отметил, что в этом году ГУУ принял решение повысить цены на обучение не более чем на 4%.

«Каждый вуз сам принимает решение о повышении цен. Мы решили в этом году повысить по нижней планке инфляции: в среднем у бакалавриата это на 4%, у магистратуры – на 2%. Хотя была возможность сделать выше, где-то до 20%. Мы сделали вывод, что время сейчас непростое, таким образом мы тоже можем поддержать абитуриентов, не поднимать цены и дать возможность поступить тем, кто хочет поступить в этом году», — сказал Владимир Витальевич.

Англоязычные программы: быть или не быть

«Англоязычные программы уже менее актуальны в наше время. В связи с геополитической обстановкой сейчас должна быть переориентация и на другие языки, не только англоязычные. У нас тоже они остаются и действуют, но остается вопрос, кого на них сейчас учить и для чего. На мой взгляд сегодня они не очень актуальны».

Стипендии

«В ГУУ дополнительно действует система именных стипендий выдающихся выпускников. Как правило, это руководители крупных компаний. Они объявляют стипендию имени себя, проводят конкурс, на котором выбирают стипендиатов, и выплачивают им стипендию.

Подчеркну, что это именно стипендия, которую по зову сердца человек назначает, отбирая лучших, как правило, по тому направлению, которое закончил.

Очень действенная система, которая функционирует уже несколько лет».

Динамика поступления

«Основное перераспределение, которое произошло за последние несколько лет, это все большее использование абитуриентами онлайн-технологий для поступления. Физически в приемную комиссию приходят все меньше, но мы готовы встречать каждого и отвечать на все вопросы».

Совет абитуриентам: выбирайте вуз, а не только программу

«Дорогие абитуриенты, очень важно понимать, что вы не просто поступаете на ту или иную программу, но и выбираете вуз, который станет вашим домом на 4-6 лет, а то и больше, если останетесь работать.

Поэтому помимо программы и модного направления изучайте и само учебное заведение, в которое собираетесь поступить, а также его выпускников. Ведь то, насколько они известны и успешны, говорит о многом. Именно по ним становится понятно качество образование, корпоративная культура университета и так далее.

Если есть возможность приехать и вживую посетить вуз, то лучше это сделать.

Многие согласятся, что университетские годы – это лучшее время в жизни. И важно обучаться не только на желаемой программе, но и в том учебном заведении, в котором вы хотите эти годы провести.

Вы входите в новую жизнь после школы и важно внимательно подойти к выбору вуза для дальнейшего обучения, успешно окончив который, вы сможете трудоустроиться на достаточно высоком уровне.

Студенчество – это время роста, развития, встреч, любви, семьи, поэтому так важно определиться с местом, которое станет родным домом.

Поэтому я бы посоветовал серьезно подойти именно к выбору самого учебного заведения».

*При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI