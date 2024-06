Финансовые новости: 21.06.2024, 16-55 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1012B3 (ФПК 1P-07).

Source: MIL-OSI Russian Language News

21.06.2024 16:55

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.06.2024, 16-55 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 82.04) и диапазона оценки рыночных рисков (до 793.14 руб., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги RU000A1012B3 (ФПК 1P-07)

