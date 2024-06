Финансовые новости: Посетить библиотеку Банка России онлайн теперь может каждый желающий

Source: MIL-OSI Russian Language News

На новом ресурсе Банка России читатели найдут не только современные книги и периодику, необходимые в ежедневной профессиональной работе, но и уникальные старинные издания, которые дают представление об истории становления и развития финансово-экономической науки и банковского дела в России и в мире.

Каждый посетитель сайта получит доступ к актуальному каталогу, сможет создать личный кабинет и пользоваться удобными сервисами для получения информации и работы с ней. Часть фонда библиотеки собрана в тематические виртуальные выставки и электронные коллекции. Так, на сайте представлены коллекции изданий по нумизматике, зерновым элеваторам Государственного банка Российской империи, а также книги, приобретенные для служащих Государственного банка в 1912–1915 годах. С сайта можно перейти в виртуальный музей книги «Деньги. Кредит. Банки», в котором представлены ценнейшие издания по истории становления банковской и денежно-кредитной систем в России. Библиотека Банка России была создана в 1912 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных в стране из числа специализирующихся на финансово-банковской тематике. В фонде представлены как уникальные произведения XVII–XIX веков, так и современные издания. Фото на превью: Blanscape / Shutterstock / Fotodom

