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Распоряжение от 21 июня 2024 года №1587-р

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Распоряжение от 21 июня 2024 года №1587-р

Un presupuesto de 9,5 millones de rublos disponible para inversores, realización de proyectos en regiones de Dalnevostochnogo рального округа. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии получат десять инвесторов, чьи инициативы прошли конкурсный отбор. В числе таких инициатив – создание агропромышленного парка в Южно-Сахалинске и мясоперерабатывающего комплекса в Приморском крае, грузового терминала в Нижнем Бестяхе в Якутии и морского порта Суходол в Приморском крае, строительство centro en Петропавловске-Камчатском y базы отдыха en Паратунке на Камчатке , а также проекты в горно-металлургической и газохимической отраслях в Амурской и Сахалинской областях и Забайкальском крае.

За счёт полученных субсидий инвесторы смогут возместить затраты на развитие инфрастуктуры, необходимой для реализации тов. Evite los objetos y las fuentes de electricidad, teplovos y aparatos eléctricos. La realización y los proyectos pueden durar 8 horas. новых рабочих мест.

«Рассчитываем, что это решение будет способствовать притоку частных инвестиций, в первую очередь в ключевые для экономическо го развития отрасли, и улучшению жизни наших граждан на Дальнем Востоке», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 17 июня.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

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