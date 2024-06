Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 июня в Государственном университете управления прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Преподаватели, сотрудники и участники «Университетских смен» собрались у мемориального комплекса Памятный камень, чтобы возложить цветы и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Проректор ГУУ Павел Павловский подчеркнул важность сохранения исторической правды о подвиге советских солдат.

«Мы бы здесь не собрались, не одержи СССР победу над фашистскими войсками. Основную тяжесть войны перенес именно наш народ. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, отдал силы ради победы. Важно знать, что советские солдаты шли на Берлин не чтобы мстить, а чтобы защищать Европу. Ведь эта война была за спасение человечества. Нацистская идеология – это идеология ненависти, которую мы с вами должны победить», — подчеркнул Павел Владимирович.

Обращение от депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева зачитала его помощник Наталья Белова.

«Мы должны помнить о недопустимости пересмотра итогов Великой Отечественной войны и героизации пособников нацизма. Необходимо сохранить наше единство, которое является основой общества. За это наши доблестные защитники сражаются в рамках СВО».

Актриса, участник штаба помощи фронту Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ольга Балль со слезами на глазах рассказала, как во время жизни в Европе столкнулась с искажением исторических событий и призвала «помнить правду, чтобы сохранить мир, за который воевали наши предки».

Советник при ректорате ГУУ Сергей Карсека отметил, что «только сохраняя память, мы можем избежать повторения такой же трагедии в будущем».

Далее Павел Павловский рассказал об истории создания мемориала «Памятный камень» на территории ГУУ, и ребята возложили цветы.

В Бизнес-центре для собравшихся исполнил патриотические песни заслуженный артист Российской Федерации, ведущий актер Московского академического театра им. Вл. Маяковского Виталий Ленский.

После концерта ребята из «Университетских смен» посмотрели фильм «Без срока давности».

Кроме того, сегодня студенты ГУУ, добровольцы Московского городского отделения ВСКС приняли участие в возложении цветов к Ржевскому мемориалу советского солдата.

