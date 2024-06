21.06.2024 Współpraca z Koreą Południową ma charakter Strategiczny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

21 czerwca br. w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej wzięli udział w polsko-koreańskim dialogu strategicznym. W trakcie forum stronę koreańską reprezentowali: minister obrony Republiki Korei Shin Wonsik oraz minister Agencji ds. Zamówień w Sektorze Obronnym Republiki Korei Seok Jonggun.

„Republika Korei jest dla nas partnerem strategicznym w dziedzinie transformacji armii, ale też to jest nowy etap w naszej relacji, w dziedzinie wymiany informacji, szkolenia, współpracy na poziomie wojska, na poziomie współpracy wojskowej, którą chcemy zacieśniać i wzmacniać. (…) Chcemy czerpać również z doświadczeń strony południowokoreańskiej na temat ochrony granicy. Doświadczenia koreańskie są pewnie największe na świecie. Systemy zarządzane sztuczną inteligencją w ochronie granicy. To jest kolejny punkt naszej współpracy strategicznej i obszar naszego współdziałania”

– zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

„Aspirujemy do tego, żeby Polska była centrum serwisowym dla sprzętu koreańskiego dla Polski, ale też dla innych państw europejskich, które dokonują zakupu, na przykład dla sprzętu rumuńskiego, dla rumuńskiej armii. Kupując sprzęt koreański będzie on mógł być serwisowany również w Polsce. To jest nasza jasna i wyraźna propozycja”

– podkreślił szef MON.

„Poland-South Korea Strategic Dialogue” to wydarzenie organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego – w ramach Road to Warsaw Security Forum, skupione wokół dialogu dotyczącego współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Republiką Korei, w szczególności w zakresie obronności i rozwoju przemysłu zbrojeniowego.

„Od czasu wojny koreańskiej Republika Korei dołożyła wszystkich starań, aby zbudować jak najsilniejszy potencjał obronny kraju (…) W rezultacie tych starań kraj, który nie był w stanie wyprodukować ani jednego karabinu, stał się potęgą wojskową, która obecnie sama produkuje najnowocześniejsze systemy uzbrojenia i eksportuje je do innych krajów. Nasz kraj chce być strategicznym partnerem dla Polski. Pomożemy Polsce stać się największą potęgą obronną w Europie Środkowej”

– zaznaczył minister obrony Republiki Korei.

Wiceprezes Rady Ministrów poinformował, że stronie południowokoreańskiej złożono ofertę zakupową produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego.

„Wypełniając strategiczne partnerstwo złożyliśmy również ofertę zakupu polskiego sprzętu dla armii koreańskiej. Cieszę się, że ta decyzja została przyjęta pozytywnie. Jest oczywiście na wstępnym etapie, ale w ofercie są nasze moździerze samobieżne RAK, bojowe wozy piechoty BORSUK, radary pasywne, pojazdy minowania narzutowego BAOBAB-K, jak również sprzęt bezzałogowy, w tym systemy Flye Eye i Gladius. Jesteśmy gotowi z prezentacją tego sprzętu, jego dostarczaniem do Korei Południowej”

– zaznaczył wicepremier. “To, co jest warte podkreślenia to fakt, że z perspektywy MON widzimy ogrom pracy, przed którymi stoją przemysły obu stron. Szczególnie w aspektach prawno-legislacyjnych. W tej sprawie staramy się pomóc jak to tylko możliwe. Ten kierunek wsparcia będziemy utrzymywać” – mówił podczas Dialogu wiceminister P. Bejda.>>> GALERIA – Udział szefa MON w polsko-koreańskim dialogu Strategicznym

MIL OSI