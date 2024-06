21.06.2024 Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw afrykańskich

Szef polskiej dyplomacji przedstawił gościom informacje na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz ocenił stan stosunków między Polską a Afryką. El ministro Radosław Sikorski zapoznał się z opiniami partnersów na temat możliwości zwiększenia dynamiki wzajemnych stosunków, także w zakresie współpracy wielostronnej. Omówiono rosnącą rolę kontynentu afrykańskiego w polityce międzynarodowej, w tym w takich obszarach jak pokój i bezpieczeństwo, kwestie klimatyczne, surowce Strategiczne, współpraca gospodarcza, migracje, energetyka oraz potrzeby, szanse i wyzwania związane zdynamicznie rosnącą i młodą populacją, a także intensyfikacja współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy relacji Unia Afrykańska – Unia Europejska. Przedstawiciele państw afrykańskich podkreślili doskonały stan i dynamikę relacji z Polską, w związku z licznymi wizytami wysokiego szczebla w ostatnich latach czy aktywnością Polski w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestnicy spotkania wyrazili pełną zgodę co do konieczności pogłębiania współpracy w obszarach wspierania rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania zagrożeniom dla pokoju i szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także lepszego wykorzystania szans na współpracę surowcową i inwestycyjną w obliczu negatywnego wpływu na państwa Afryki rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw afrykańskich21.06.2024 El ministro Radosław Sikorski gościł dziś dwunastu przedstawicieli państw afrykańskich akredytowanych w Polsce. Spotkanie był okazją do omówienia relacji polsko-afrykańskich oraz perspektyw rozwoju wzajemnej współpracy.