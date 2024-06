Татьяна Голикова: Почти 158 тысяч жителей новых регионов получили маткапитал

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в социальном форуме «Женщины Донбасса».

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл социальный форум «Женщины Донбасса». В торжественной церемонии открытия форума и стратегической сессии приняла участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

Проект, созданный телеведущей Юлией Барановской два года назад, не просто рассказывает истории жителей региона, но и затрагивает такие важные на сегодняшний день темы, как сострадание и взаимопомощь, преданность своему делу, профессии, Родине, поднимает вопросы образования, материнства и детства. Участники форума поговорили об изменениях жизни в Донбассе за последние два года и о том, какое отражение эти изменения нашли в жизни всей России.

«Я думала о том, что же такое проект “Женщины Донбасса„ для всей нашей большой страны. Этот проект – величайшая социальная миссия, поскольку он рассказывает истории о жизни людей, которые столкнулись с невероятными трудностями и смогли их преодолеть. Мы их голоса слышим и узнаём настоящую правду о том, что происходило, что происходит, и о том, какой он – Донбасс, какие его люди и какие наши новые регионы. Это очень важно для нашей многомиллионной страны. Сегодня здесь мы собрались для того, чтобы поговорить о том, что мы можем ещё сделать, как мы ещё можем помочь не только Донбассу, но и стране в целом. Думаю, у нас это получится, так как наши главные принципы, которые были, есть и будут, – человечность, милосердие, любовь к ближнему. Это наши главные ценности, которыми мы гордимся и которым учим наших детей. Я искренне хочу всем нам пожелать преодолеть себя, любить и верить в то, что, когда мы вместе, мы обязательно победим», – сказала Татьяна Голикова.

В церемонии открытия также приняли участие Министр просвещения Сергей Кравцов и начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

После церемонии открытия состоялась стратегическая сессия, на которой вице-премьер Татьяна Голикова и ведущая Юлия Барановская поговорили о волонтёрстве, многодетных семьях и социальной поддержке граждан.

Как отметила Татьяна Голикова, почти 158 тысяч жителей новых регионов уже получили сертификаты на материнский капитал. «Ещё до вхождения регионов в состав России у их жителей было право получать российское гражданство, и ещё до вхождения в состав Российской Федерации 28 тысяч граждан этих регионов уже получили материнский семейный капитал. Сейчас это уже почти 158 тысяч», – сказала она.

В рамках культурной программы форума перед гостями выступили Денис Майданов, Родион Газманов и Ирина Дубцова, ставшая амбассадором Года семьи, объявленного Президентом России.

