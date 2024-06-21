РАФУ на конференции устойчивого развития ЮНЕСКО

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
В Политехе состоялась международная конференция «Качество образования и устойчивое развитие — основа международного сотрудничества», организованная департаментом по многостороннему сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, кафедрой ЮНЕСКО СПбПУ. Кафедры ЮНЕСКО — это уникальный международный проект, который объединяет ведущие университеты мира и специалистов в различных областях наук с целью повышения качества образования, науки и культуры во всем мире.
Кафедра ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития» в СПбПУ создана в 2017 году на основании соглашения между нашим университетом и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
С приветственным словом к участникам обратился ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской:
Наша кафедра ЮНЕСКО занимается образовательной, научно-исследовательской, издательской и международной деятельностью, осуществляет сетевое взаимодействие с кафедрами и школами ЮНЕСКО и сотрудничает с организациями государственного и частного сектора, с фондами и органами местного самоуправления. Традиционно кафедра проводит ежегодную конференцию в период Петербургского международного экономического форума под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, вырабатывает задачи на очередной учебный год. Хочу отметить, что эксперты секретариата ЮНЕСКО в 2022 году высоко оценили деятельность нашей кафедры и продлили соглашение с университетом. Это большая победа. Опыт взаимодействия кафедры ЮНЕСКО иллюстрирует, что это одна из наиболее плодотворных инициатив ЮНЕСКО, которая поддерживается вузовской и научной общественностью мира. Современные тенденции в образовании, в науке, в технологиях, такие как цифровизация, информатизация и глобализация, представляют новые возможности для развития кафедр ЮНЕСКО. Использование цифровых технологий может усилить их роль в распространении знаний, обеспечению доступа к образованию, научному сотрудничеству.
Модератором встречи выступил заведующий кафедрой ЮНЕСКО Политеха, академик РАН Владимир Окрепилов, который обозначил важность, цели проведения конференции и вопросы для обсуждения:
Невозможно сегодня получить высшее образование, которого бы хватило человеку на всю жизнь, поэтому очень важно стало обсуждение того, какие меры надо принять для национальной системы образования.
Программа кафедры ЮНЕСКО как нельзя лучше отражает взаимосвязь между качеством образования, устойчивым развитием и международным взаимодействием. Расширение контактов кафедр с зарубежными партнерами позволяет обеспечить реализацию совместных механизмов работы, внедрять передовой опыт разработки учебных программ в целях повышения качества образования и подготовки специалистов практически по всем направлениям целей устойчивого развития, — отметила ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, заместитель директора департамента по многостороннему сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Татьяна Довгаленко.
В контексте деятельности кафедры ЮНЕСКО — работа консорциума «Российско-Африканский сетевой университет», который Политех возглавил в 2023 году. Проект полностью отвечает целям устойчивого развития: обеспечение равного доступа к качественному образованию и международное сотрудничества в интересах устойчивого развития. Так, консорциум координирует международное сотрудничество российских и африканских вузов, направленное на устойчивое развитие африканских стран и в первую очередь с точки зрения развития качества образования, совместных образовательных программ, программ повышения квалификации и т. д.
В ближайшей перспективе население Африки вырастет в полтора раза, что подчеркивает важность университетов в развитии инфраструктуры, медицины и технологий. Расширение роли университетов способствует технологической независимости африканских стран, что имеет важное значение для их будущего. Многие эксперты отмечают, что Россия является значимым партнёром для африканского континента, предлагая равноправный подход в рамках внешнеполитической деятельности. Эффективный механизм «мягкой силы» становится ключом для России в отношениях с Африкой и способствует экспорту образовательных ресурсов, — подчеркнул востребованность деятельности РАФУ Максим Залывский.
На полях конференции провели сессию «Качество образования и устойчивого развития: лучшие практики сетевого развития Российско-Африканского сетевого университета». На ней участники РАФУ более подробно обсудили роль сетевого университета в подготовке кадров и продвижении устойчивого развития в африканских странах. Особое внимание уделили следующим аспектам: обучение кадров, исследования и разработки, партнерство и сетевое взаимодействие.
Модератором сессии стал руководитель проектного офиса «РАФУ» Максим Залывский, экспертом — заместитель начальника Управления международного образования Алла Мазина.
В сессии приняли участие представители Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова, Астраханского государственного медицинского университета, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, Российского государственного гуманитарного университета и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
Консорциум российско-африканского сетевого университета призван прежде всего повысить качество образования, уровень подготовки квалифицированных кадров в африканских странах. Это первоочередная задача. К тому же в Африке не хватает профессорско-преподавательского состава. Здесь Россия также может выступить помощником с точки зрения формирования этих профессиональных кадров.
Участники обсудили программы и методики обучения, направленные на развитие профессиональных навыков и компетенций, необходимых для устойчивого развития. Это включает в себя учебные курсы по экологической устойчивости, а также программы по развитию предпринимательских навыков для поощрения инноваций и развития бизнеса в сфере экологии.
Были выделены приоритетные направления исследований, такие как адаптация к изменению климата, энергетическая эффективность, управление природными ресурсами и устойчивое сельское хозяйство.
Эта сессия позволила участникам обменяться опытом и лучшими практиками в области повышения качества образования для устойчивого развития Африканских вузов и их взаимовыгодного сотрудничества с российскими университетами, а также обозначить направления дальнейшей деятельности вузов-участников РАФУ и другими заинтересованными сторонами для реализации общих целей в области образования, — подвела итог встречи Алла Мазина.
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