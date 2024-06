Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялась международная конференция «Качество образования и устойчивое развитие — основа международного сотрудничества», организованная департаментом по многостороннему сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, кафедрой ЮНЕСКО СПбПУ. Кафедры ЮНЕСКО — это уникальный международный проект, который объединяет ведущие университеты мира и специалистов в различных областях наук с целью повышения качества образования, науки и культуры во всем мире.

Кафедра ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития» в СПбПУ создана в 2017 году на основании соглашения между нашим университетом и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

С приветственным словом к участникам обратился ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской: Наша кафедра ЮНЕСКО занимается образовательной, научно-исследовательской, издательской и международной деятельностью, осуществляет сетевое взаимодействие с кафедрами и школами ЮНЕСКО и сотрудничает с организациями государственного и частного сектора, с фондами и органами местного самоуправления. Традиционно кафедра проводит ежегодную конференцию в период Петербургского международного экономического форума под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, вырабатывает задачи на очередной учебный год. Хочу отметить, что эксперты секретариата ЮНЕСКО в 2022 году высоко оценили деятельность нашей кафедры и продлили соглашение с университетом. Это большая победа. Опыт взаимодействия кафедры ЮНЕСКО иллюстрирует, что это одна из наиболее плодотворных инициатив ЮНЕСКО, которая поддерживается вузовской и научной общественностью мира. Современные тенденции в образовании, в науке, в технологиях, такие как цифровизация, информатизация и глобализация, представляют новые возможности для развития кафедр ЮНЕСКО. Использование цифровых технологий может усилить их роль в распространении знаний, обеспечению доступа к образованию, научному сотрудничеству .

Модератором встречи выступил заведующий кафедрой ЮНЕСКО Политеха, академик РАН Владимир Окрепилов, который обозначил важность, цели проведения конференции и вопросы для обсуждения: Невозможно сегодня получить высшее образование, которого бы хватило человеку на всю жизнь, поэтому очень важно стало обсуждение того, какие меры надо принять для национальной системы образования .

Программа кафедры ЮНЕСКО как нельзя лучше отражает взаимосвязь между качеством образования, устойчивым развитием и международным взаимодействием. Расширение контактов кафедр с зарубежными партнерами позволяет обеспечить реализацию совместных механизмов работы, внедрять передовой опыт разработки учебных программ в целях повышения качества образования и подготовки специалистов практически по всем направлениям целей устойчивого развития , — отметила ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, заместитель директора департамента по многостороннему сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Татьяна Довгаленко.

В контексте деятельности кафедры ЮНЕСКО — работа консорциума «Российско-Африканский сетевой университет», который Политех возглавил в 2023 году. Проект полностью отвечает целям устойчивого развития: обеспечение равного доступа к качественному образованию и международное сотрудничества в интересах устойчивого развития. Так, консорциум координирует международное сотрудничество российских и африканских вузов, направленное на устойчивое развитие африканских стран и в первую очередь с точки зрения развития качества образования, совместных образовательных программ, программ повышения квалификации и т. д.

В ближайшей перспективе население Африки вырастет в полтора раза, что подчеркивает важность университетов в развитии инфраструктуры, медицины и технологий. Расширение роли университетов способствует технологической независимости африканских стран, что имеет важное значение для их будущего. Многие эксперты отмечают, что Россия является значимым партнёром для африканского континента, предлагая равноправный подход в рамках внешнеполитической деятельности. Эффективный механизм «мягкой силы» становится ключом для России в отношениях с Африкой и способствует экспорту образовательных ресурсов , — подчеркнул востребованность деятельности РАФУ Максим Залывский.

На полях конференции провели сессию «Качество образования и устойчивого развития: лучшие практики сетевого развития Российско-Африканского сетевого университета». На ней участники РАФУ более подробно обсудили роль сетевого университета в подготовке кадров и продвижении устойчивого развития в африканских странах. Особое внимание уделили следующим аспектам: обучение кадров, исследования и разработки, партнерство и сетевое взаимодействие.

Модератором сессии стал руководитель проектного офиса «РАФУ» Максим Залывский, экспертом — заместитель начальника Управления международного образования Алла Мазина.

В сессии приняли участие представители Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова, Астраханского государственного медицинского университета, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, Российского государственного гуманитарного университета и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

Консорциум российско-африканского сетевого университета призван прежде всего повысить качество образования, уровень подготовки квалифицированных кадров в африканских странах. Это первоочередная задача. К тому же в Африке не хватает профессорско-преподавательского состава. Здесь Россия также может выступить помощником с точки зрения формирования этих профессиональных кадров.

Участники обсудили программы и методики обучения, направленные на развитие профессиональных навыков и компетенций, необходимых для устойчивого развития. Это включает в себя учебные курсы по экологической устойчивости, а также программы по развитию предпринимательских навыков для поощрения инноваций и развития бизнеса в сфере экологии.

Были выделены приоритетные направления исследований, такие как адаптация к изменению климата, энергетическая эффективность, управление природными ресурсами и устойчивое сельское хозяйство.

Эта сессия позволила участникам обменяться опытом и лучшими практиками в области повышения качества образования для устойчивого развития Африканских вузов и их взаимовыгодного сотрудничества с российскими университетами, а также обозначить направления дальнейшей деятельности вузов-участников РАФУ и другими заинтересованными сторонами для реализации общих целей в области образования , — подвела итог встречи Алла Мазина.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI