Проект «Научный полк». Выдающийся градостроитель, который жил и работал в блокадном Ленинграде

Александр Наумов

Генеральный план развития Ленинграда в пяти вариантах (проекты с 1935 по 1966 г.) и его пригородов стал главным фундаментальным трудом заслуженного архитектора РСФСР, доктора архитектуры, профессора, член-корреспондента Академии строительства и архитектуры СССР Александра Ивановича Наумова (1907–1997). В годы Великой Отечественной войны этот выдающийся градостроитель жил и работал в блокадном Ленинграде.

Александр Иванович родился в многодетной семье путевого обходчика станции Волово Тульской губернии. С отличием окончил школу и поступил в Московский топографический техникум. После его окончания работал в Москве, в Главном геодезическом управлении Высшего совета народного хозяйства. Срочную военную службу проходил под Ленинградом. Затем поступил на архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального строительства (ныне СПбГАСУ).

Во время учёбы в соавторстве с другими студентами Александр удостоился первой премии на конкурсе проектов Дворца Красной Армии и Флота в Кронштадте. Через год, тоже в соавторстве, получил первую премию в конкурсе на проект схемы генплана развития Ленинграда. В 1936 г. получил диплом с отличием и приглашение на работу в архитектурно-планировочный отдел Ленсовета.

Во время Великой Отечественной войны Александр Наумов работал в блокадном Ленинграде. Вместе с главным архитектором города Николаем Барановым руководил маскировкой объектов, имевших важное историческое и административное значение. Уже с 1942 г. они совместно приступили к разработке нового генерального плана города.

В 1948 г. группа архитекторов под руководством Николая Баранова и Александра Наумова завершила разработку Генерального плана восстановления и развития Ленинграда.

В начале 1950-х гг. Александр Иванович создал и возглавил архитектурно-планировочную мастерскую Ленпроекта. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1952 по 1989 г. преподавал в нашем вузе, где подготовил 26 кандидатов архитектуры по градостроительной специализации. Как преподаватель, отличался корректностью, никогда не навязывал своего мнения, старался понять собеседника, внимательно рассматривал предлагаемые студентами варианты. Был спокоен, немногословен, внимателен и скромен.

В 1976 г. решением ВАК получил научную степень доктора архитектуры. За более чем за 50 лет творческой деятельности под его руководством и при его непосредственном участии выполнено около 120 крупных градостроительных и опубликовано около 80 научных работ. Им самим и коллективом архитекторов под его руководством выполнены проекты по реконструкции и развитию исторического центра Ленинграда, по преобразованию берегов Невы, по застройке вдоль северного и южного побережий Финского залива и западной части Васильевского острова с созданием морского фасада города, по озеленению. Он работал над генпланами Пушкина, Павловска, Петергофа, Стрельны, Гатчины, Сестрорецка, Ломоносова. Был в курсе всех проблем Ленинграда, великолепно ориентировался в особенностях топографии города, помнил старые и новые наименования улиц, знал историю строительства Северной столицы.

С 1934 по 1978 г. зодчий участвовал в 17 международных и всесоюзных конкурсах. Среди его работ – проекты центров Мурманска, Киева, Челябинска, проект планировки и реконструкции центра Берлина – столицы ГДР.

Заслуги перед архитектурной отмечены орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и пятью медалями, золотыми медалями ВДНХ, премиями Госстроя СССР и другими наградами. Одному из первых в Ленинграде ему было присвоено почётное звание «Заслуженный архитектор РСФСР». Имя Александра Ивановича Наумова занесено в Книгу почёта на его родине в посёлке Волово. Здесь по его проектам создан сквер и аллея Героев Советского Союза.

