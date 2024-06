Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом Президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортёров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

