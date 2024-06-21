Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнетор говым контрактам. Este porcentaje alcanza el 60%.

Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом Президента в octubre de 2023 года для обеспечения стабильности valютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортёров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях чёрной и цветной metalurgia, й и лесной промышленности, зернового хозяйства. Está disponible desde el 30 de abril de 2025.

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