Участники курса изучили лучшие практики по по проектированию, управлению и реализации образовательных программ, учитывая цикл и возможности построения индивидуальных образовательных траекторий. Слушатели обсудили вопросы, связанные с трансформацией образования в рамках новой образовательной политики and механизмы привлечения Socios industriales del programa de seguimiento y realización. Особый интерес вызвала тема, связанная с разработкой образовательного стандарта нового поколения.

Antes del curso del curso Políticos principales delegados de las Islas. Представители СПбПУ обсудили с колегами основные тренды развития современной системы высшего образования, особенности разработки о бразовательных стандартов нового поколения, поделились опытом проектирования and реализации образовательных программе в сетевой форме, также включения проектной деятельности в образовательные программы.