Политех вспоминает Леонида Абрамовича Вайсберга

20 июня могло бы исполниться 80 лет петербургскому учёному, Почётному доктору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, председателю Международного научного совета СПбПУ и просто большому другу Политеха Леониду Абрамовичу Вайсбергу.

Академик Российской академии наук, председатель совета директоров и научный руководитель созданной им корпорации «Механобр-техника», доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского Горного университета, трижды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный строитель Российской Федерации, лауреат Национальной премии им. В. И. Вернадского, премии им. А. П. Карпинского и дважды лауреат Первой премии Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга «За интеграцию науки, производства и образования», член Высшего горного совета России — Леонид Абрамович был выдающимся учёным и организатором, разносторонне образованным человеком, интеллигентным, открытым всему новому, увлечённым, энергичным. Он живо откликался на происходящее в мире, был открыт к общению, ценил его, очень любил музыку, обладал литературным даром, его лёгкими текстами зачитывались друзья.

С Политехом Леонид Абрамович был знаком со студенческих лет. Об этом и долгих годах сотрудничества он рассказал в интервью на нашем сайте .

Он с интересом вглядывался в будущее. Больно сознавать, что он ушёл из жизни так рано.

29 декабря 2020 года Леонида Абрамовича Вайсберга не стало. Но в сердцах всех, кто его знал, он жив по сей день. Его образ служит для многих людей нравственным ориентиром. Оценивая те или иные факты и события, невольно задумываешься: а что сказал бы об этом Леонид Абрамович? Безусловно, знакомство с таким человеком — огромный подарок судьбы. Спасибо, Леонид Абрамович, что Вы были с нами.

